ASSE : Les supporters de Saint-Etienne lourdement condamnés

Publié par Enzo Vidy le 23 novembre 2022 à 16:09

Après avoir entendu les 11 supporters de l' ASSE dans l'affaire de l'après-match face à l'AJ Auxerre, le parquet a rendu son verdict aujourd'hui.

Le 29 mai dernier, à l'occasion du match retour des barrages pour la montée en Ligue 1, l' ASSE recevait l'AJ Auxerre à Geoffroy-Guichard. Suite au match nul 1-1 à Auxerre lors du match aller, les Stéphanois avaient pris une bonne option pour rester dans l'élite du football français. Finalement, les deux équipes se neutraliseront sur le même score qu'au match aller, et il faudra attendre la séance des tirs au but pour voir l'AJ Auxerre s'imposer et valider sa montée en Ligue 1. Derrière, des scènes d'une violence rarissime seront observées sur la pelouse de Geoffroy-Guichard avec des supporters qui laisseront éclater leur colère en jetant des projectiles et en envahissant la pelouse.

Presque 4 mois après, le 19 septembre dernier, les forces de l'ordre ont procédé à 27 interpellations, et 11 supporters de l' ASSE ont été mis en examen dans la foulée. La semaine dernière, ils ont pu être entendus au tribunal de Saint-Etienne, et aujourd'hui, les sanctions sont enfin connues.

ASSE : Prison avec sursis et interdiction de stade pour 11 supporters

À l'issue d'une semaine de délibéré, le tribunal a rendu son verdict ce mercredi. Les supporters concernés n'ont pas été épargnés par la justice, car ils ont tous été reconnus coupable des faits qui leur étaient reprochés. En ce qui concerne les condamnations, Le Progrès annonce que les 11 supporters de l'AS Saint-Etienne ont été condamnés à des peines d'interdictions de stade allant de 2 à 5 ans, ainsi qu'à des peines de prison avec sursis allant de 2 mois à 1 an.

Ces fans absolus de l' ASSE ne sont donc pas prêts de remettre les pieds dans un stade et devront se tenir à carreau durant leur sursis. Espérons que ces condamnations servent d'exemple pour tous les autres supporters afin qu'on en finisse une bonne fois pour toute avec les violences dans les stades.