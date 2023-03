OM : Un cadre se confie sur les méthodes d'Igor Tudor

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 08:57

Arrivé au à l'OM l'été dernier, Igor Tudor, qui a eu un peu de mal à lancer sa saison, semble désormais avoir trouvé la recette pour gérer cette équipe.

Malgré la défaite contre le PSG ce week-end (0-3), l'OM réalise tout de même une belle saison. Actuellement 2e de Ligue 1 après déjà 25 journées, l'Olympique de Marseille a également réussi à battre son rival parisien en Coupe de France il y a quelques semaines et peut toujours rêver de remporter cette compétition. Mais pour cela, il faudra que les Marseillais s'imposent contre le FC Annecy, un match qui s'annonce piégeux, contre une équipe de moindre réputation.

Ce sera également l'occasion pour les Marseillais de se remettre la tête à l'endroit après la claque qui leur a été infligé par le PSG ce dimanche soir au Vélodrome. La victoire est donc obligatoire pour l'OM, qui va devoir s'éviter une grosse déconvenue, seulement 3 jours après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Si l'Olympique de Marseille venait à s'incliner contre le FC Annecy, cela serait terrible pour les hommes d'Igor Tudor, qui sont bien décidés à faire valoir leur statut de favoris.

OM : Chancel Mbemba loue la méthode Tudor

Ces derniers jours, Igor Tudor est décrié dans la presse, ce qui n'empêche pas ses joueurs de le défendre. En conférence de presse, Chancel Mbemba s'est livré sur la façon de faire de l'entraîneur de l'OM, et semble plutôt satisfait de son coach. "Ici, on travaille double. Intensité, courses... Avec le coach Tudor, ce n'est pas pareil, affirme le défenseur marseillais. Pour avoir de bons résultats, il faut du travail. On est des professionnels, on n'a pas le choix, on va repartir jusqu'à la fin."

Une déclaration qui montre tout le sérieux et la précision dont fait preuve Igor Tudor pour préparer l'OM cette saison. Espérons pour les Marseillais que cette méthode porte ses fruits, et que l'Olympique de Marseille ne laisse pas filer sa place de dauphin en fin de saison.