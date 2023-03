LOSC Mercato : C'est fait, Lille enregistre une signature en défense

Publié par ALEXIS le 01 mars 2023 à 11:40

Alors que le mercato hivernal s'est refermé depuis le 31 janvier 2023, le LOSC a enregistré la signature en défense de Lucas Mbamba.

Après une petite crise interne au LOSC entre l’entraîneur Paulo Fonseca et le président Olivier Létang, le club nordiste tente de se mêler à la lutte pour une place en Coupe d’Europe. 6e du championnat après 25 journées, Lille n’a que 2 points de retard sur le top 5 de la Ligue 1, qui donne droit à un ticket européen. Les Dogues ne se sont pas renforcés lors du mercato hivernal, sauf au poste de gardien de but. Benoît Costil (35 ans) s’est engagé avec le LOSC en janvier en provenance de l’AJ Auxerre. Il est le deuxième gardien de but du club, derrière Lucas Chevalier (21 ans).

En entendant le mercato estival en juin, le club lillois s’est renforcé en interne. Lucas Mbamba (16 ans) a signé un premier contrat professionnel, jusqu’au 30 juin 2025. Le jeune défenseur belge est un latéral droit qui a intégré le centre de formation du LOSC l'été dernier, en provenance du KRC Genk (Belgique).

LOSC Mercato : Lucas Mbamba, « je dois continuer de travailler »

Ayant franchi un palier dans sa progression, le néo-professionnel est heureux d’être récompensé de ses efforts. « Je suis vraiment très content. Cela me prouve que quand je me donne à fond aux entraînements et en match, j’en suis récompensé. Je remercie le Club, le président, les dirigeants et les coachs pour leur confiance… qui m’a permis de progresser. Je dois continuer de travailler. »

Olivier Létang se satisfait de la signature de ce joueur prometteur du LOSC. « Nous sommes heureux de la signature du premier contrat professionnel de Lucas. Il fait partie des garçons du centre de formation dotés d’un fort potentiel. C’est une nouvelle étape dans son processus de formation. »