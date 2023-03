OM Mercato : Le geste fort de Chancel Mbemba pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2023 à 13:27

Arrivé à l' OM lors du dernier mercato estival, Chancel Mbemba a dû faire de gros sacrifices financiers pour rejoindre Marseille.

Il est sans contexte l’un des meilleurs joueurs de l’ OM cette saison. Recruté gratuitement l’été dernier en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s’est parfaitement adapté au système de jeu de l’Olympique de Marseille au point de faire l’unanimité dans le vestiaire phocéen et dans les travées du Vélodrome.

Véritable chouchou du public marseillais, l’international congolais s’est imposé comme le nouveau patron de la défense marseillais, grâce à ses prestations convaincantes et son leadership. Solide dans les duels et capable de projeter vers l’avant, Chancel Mbemba possède un style de jeu et un état d’esprit qui correspondent parfaitement aux exigences de son entraineur Igor Tudor. Sa présence en début de match est même devenue indispensable pour l'équilibre de la défense de l’ OM.

Absent lors de la défaite de l’ OM face au PSG (0-3) en raison d’une suspension d’un match, le joueur de 32 ans devrait tenir son poste face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France. S’il est aujourd’hui un pion incontournable dans le onze de départ de l’ OM, Chancel Mbemba a tout de même dû consentir à de gros efforts financiers pour la cité phocéenne.

OM Mercato : Chancel Mbemba a refusé un contrat plus juteux

En effet, son arrivée à l’ OM n’était pas aussi évidente. Et pour cause, le défenseur central était très convoité sur le marché des transferts. Comme l’indique l’ancien sélectionneur de la RD Congo, un club du Golfe était prêt à mettre le paquet pour boucler sa signature. Il avait même reçu une offre salariale très juteuse pour le convaincre de signer. « Un club du Golfe voulait Chancel Mbemba et avait mis beaucoup d'argent. Il a refusé pour signer à Marseille, il voulait vraiment ce challenge », a confié Florent Ibenge dans des propos rapportés par La Provence.

Cependant, cette offre conséquente n’a pas influencé son choix. Chancel Mbemba était séduit par la perspective de jouer dans l’un des plus grands clubs français et a finalement posé ses valises à Marseille. Ce sacrifice ne laissera certainement pas insensibles les supporters phocéens, pas plus que son entraîneur Igor Tudor qui aime compter sur des joueurs passionnés. Pour l’heure, Chancel Mbemba est heureux à l’ OM où son contrat expire en juin 2025.