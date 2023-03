Montpellier HSC Mercato : Lizarazu s'exprime sur l'avenir d'Elye Wahi

Publié par Thomas G. le 01 mars 2023 à 21:27

Champion du monde 1998 avec l'Equipe de France, l'ancien défenseur Bixente Lizarazu a conseillé à Elye Wahi de quitter le Montpellier HSC.

Devenu international espoir français cette saison grâce à ses performances avec le Montpellier HSC, Elye Wahi attire de nombreuses convoitises. Après cinq saisons passées au MHSC, l’attaquant de 20 ans pourrait quitter le club de la Paillade cet été. Depuis le début de la saison, plusieurs clubs se sont renseignés sur sa situation, notamment Arsenal et le Borussia Dortmund.

Interrogé concernant l’avenir d’Elye Wahi, le champion du monde 1998, Bixente Lizarazu, s’est exprimé sur un éventuel départ de l’attaquant du Montpellier HSC. « Il a de grosses qualités athlétiques, il va très vite, très vif, très adroit devant le but. S’il fait les bons choix, quand j’entends parler d’Arsenal ou de Dortmund, je considère qu’il s’agirait d’un bon choix pour un jeune joueur que d’aller dans ces clubs-là, pour encore progresser. Même si déjà avec Montpellier, il a déjà énormément avancé. Il est rare d’avoir des attaquants si jeunes et si précoces, mais aujourd’hui c’est le cas et il y a un palier supplémentaire à aller chercher, à l’étranger probablement. »

Connus pour être des clubs qui font confiance aux jeunes joueurs, Arsenal et le Borussia Dortmund pourraient tenter de recruter Elye Wahi cet été. L’attaquant du Montpellier HSC serait ouvert à l’idée d’un départ pour disputer la Ligue des Champions.

Montpellier HSC Mercato : Un troisième candidat pour Elye Wahi ?

Les dirigeants du Montpellier HSC auraient accordé un bon de sortie à Elye Wahi lors du prochain mercato estival. L’attaquant de 20 ans pourrait quitter le MHSC contre un chèque de 30 millions d’euros. Selon le Daily Express, Tottenham serait disposé à jouer les trouble-fêtes en payant cette somme pour recruter l'espoir français. Les Spurs souhaiteraient rapidement boucler ce dossier pour éviter une éventuelle surenchère. En cas d'accord avec le Montpellier HSC, Tottenham pourrait recruter l'un des plus grands espoirs de Ligue 1 et déjouer les pronostics de Bixente Lizarazu.

Avant un éventuel transfert, l'attaquant de 20 ans souhaite aider le MHSC dans sa lutte pour le maintien. Auteur de 8 buts et d'une passe décisive cette saison, Elye Wahi est un titulaire indiscutable. L’international espoir français était blessé lors de la réception du RC Lens le week-end dernier et les Montpelliérains ont concédé le match nul. Elye Wahi a fait son retour cette semaine à l’entraînement avec le Montpellier HSC, et l'attaquant pourrait jouer face à Angers dimanche.