Montpellier HSC Mercato : Trois grands clubs européens suivent Wahi

20 février 2023

Très performant avec le Montpellier HSC, Elye Wahi ne devrait pas s'éterniser au MHSC et aurait déjà trois grands courtisans européens.

Cette saison, Elye Wahi a pris encore un peu plus d'importance au Montpellier HSC. À seulement 20 ans, il est un titulaire indiscutable avec son club, et enchaîne les belles performances. Cette saison, le joueur a déjà inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 20 rencontres disputées en Ligue 1. Une belle forme qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt de grandes écuries européennes qui pourraient mettre la main à la poche pour s'offrir le jeune attaquant français du MHSC.

En effet, sa précocité fait des envieux, et pour cause, Elye Wahi vient notamment d'égaler le record de buts pour un joueur né après 2003 dans les cinq grands championnats. Un record qui était jusque-là détenu par Jamal Musiala. Une preuve, s'il en faut, qu'à seulement 20 ans, l'attaquant du Montpellier HSC dispose déjà de très belles qualités, et d'un sens du but aiguisé. Le MHSC va sans doute devoir se faire une raison pour sa jeune pépite offensive, qui ne devrait plus rester très longtemps dans l'Hérault.

Montpellier HSC Mercato : Plusieurs cadors européens veulent Elye Wahi

Elye Wahi ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver un club en fin de saison. Alors que son contrat court jusqu'en 2025 avec le Montpellier HSC, il y a toutefois de grandes chances que le natif de Courcouronnes quitte son club formateur dans les prochains mois afin de goûter au très haut niveau et à la Coupe d'Europe.

Comme le révèle Téléfoot, plusieurs grosses équipes européennes seraient sur les rangs pour accueillir le jeune attaquant français du MHSC. Selon les informations révélées dans l'émission diffusée sur TF1, trois grands noms sont ressortis. Arsenal, Tottenham le Borussia Dortmund seraient tous les trois intéressés à l'idée de recruter Elye Wahi et pourraient d'ailleurs faire une offre dès cet été. Reste à voir combien demandera le Montpellier HSC pour laisser partir son attaquant vedette.