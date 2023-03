Stade de Reims Mercato : Balogun prend une importante décision

Publié par Enzo Vidy le 01 mars 2023 à 15:40

Prêté par Arsenal au Stade de Reims depuis l'été dernier, Folarin Balogun n'est pas certain de vouloir retourner en Angleterre en fin de saison.

Il fait le bonheur du Stade de Reims depuis qu'il est arrivé le 3 août dernier. Avec 15 buts inscrits en 24 rencontres de championnat, Folarin Balogun fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1. Âgé de seulement 21 ans, le jeune attaquant anglais, prêté par Arsenal, contribue grandement à la belle saison de Reims, et fait déjà l'objet de plusieurs convoitises sur le prochain mercato hivernal.

Toutefois, les supporters du Stade de Reims ne veulent pas entendre parler d'un départ de leur jeune prodige, et continue de rêver à une nouvelle saison de Folarin Balogun sous le maillot de Reims. Pourtant, Jean-Pierre Caillot, président rémois, avait récemment déclaré qu'il ne fallait pas se faire de faux espoir concernant l'attaquant anglais.

"Je pense que c’est impossible. La règle du jeu est très claire : ce sont des garçons qui, quand ils nous rejoignent, savent qu’ils sont là pour se révéler et c’est une étape pour eux. Donc même si je ne décide pas à sa place, soit Folarin retournera dans son club d’Arsenal pour y avoir sa chance, soit il sera prêté à nouveau ou même transféré dans un club de très haut niveau." Mais ce mardi, le dossier autour de Folarin Balogun prend un nouveau tournant, qui redistribue toutes les cartes concernant l'avenir du joueur de 21 ans.

Stade de Reims : Folarin Balogun ne veut pas retourner à Arsenal

Si l'on en croit les informations révélées par le journaliste Gary Jacob, Folarin Balogun ne voudrait pas retourner à Arsenal à l'issue de la saison. En effet, le journaliste explique que l'attaquant de Reims ne serait pas enclin à prendre le risque de revenir pour se retrouver derrière Gabriel Jesus ou encore EddieNketiah dans la hiérarchie des attaquants.

L'attaquant du Stade de Reims pourrait donc être à nouveau prêté, ou même transféré lors du prochain mercato estival, et les supporters du RC Lens l'ont parfaitement compris, et demandent à leurs dirigeants de se positionner sur ce dossier via les résaux sociaux.