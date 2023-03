FC Nantes : La fierté de Kombouaré après la victoire contre Lens

Publié par Jules le 02 mars 2023 à 12:10

Hier soir, le FC Nantes s'est imposé contre le RC Lens en quart de finale de Coupe de France, sous les yeux d'un Antoine Kombouaré fier de ses hommes.

Vainqueur face au RC Lens dans un match compliqué (2-1), le FC Nantes est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France, et peut rêver d'un nouveau sacre dans cette compétition. En effet, malgré une domination lensoise pendant une partie du match, les Nantais n'ont jamais lâché l'affaire, et ont finalement réussi à s'imposer grâce à deux buts d'Andy Delort sur penalty face aux Sang et Or. Une victoire importante dans la saison des Canaris, mais aussi pour Antoine Kombouaré, qui se voit bien réaliser un nouveau coup de maître.

Après le match, c'est la fierté qui prédominait pour l'entraîneur du FC Nantes. Ses joueurs se sont bien battus durant la rencontre, et ont finalement validé une victoire essentielle pour le FCN. "Je suis admiratif d’Andy, mais surtout de tous mes joueurs qui ont montré du caractère, se réjouit Antoine Kombouaré. Ils ont montré leur tempérament. Le doute commençait à s’installer et ils continuent d’entretenir ce rêve de retrouver le Stade de France."

FC Nantes : Antoine Kombouaré est heureux pour Andy Delort

Auteur d'un doublé sur penalty, Andy Delort a enfin réussi à ouvrir son compteur avec le FC Nantes, et à faire taire la gronde des supporters qui commençait à monter au FCN. Une excellente nouvelle pour l'attaquant nantais, qui va retrouver un peu de confiance, comme l'explique Antoine Kombouaré. "Andy va retrouver aussi de la confiance. Il n’y a rien de mieux que marquer pour un attaquant. Il gagne aussi l’estime de ses copains. On a beaucoup parlé des sifflets après Rennes. Mais c’est également parce qu’il y a beaucoup d’attente autour de lui."

Le FC Nantes affrontera donc l'OL, Toulouse ou Annecy en demi-finale. L'occasion pour les hommes d'Antoine Kombouaré de reconduire l'exploit de la saison passée. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi soir pour les trois équipes, qui seront fixées sur leur destin.