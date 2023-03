FC Nantes : Andy Delort cloue le bec aux supporters du FCN

Publié par ALEXIS le 02 mars 2023 à 08:56

Le FC Nantes sort le RC Lens (2-1) et est admis en demi-finale de la coupe de France, grâce à un doublé de la recrue Andy Delort.

Recruté par le FC Nantes à l’OGC Nice cet hiver, Andy Delort est arrivé chez les Canaris en manque de rythme. Il avait été écarté du groupe niçois en raison d’un bras de fer engagé avec la direction du club pour quitter le Gym. L'attaquant du FCN s’était retrouvé plusieurs jours sans jouer jusqu’à son prêt au FC Nantes le 30 janvier.

En manque de réussite en 7 apparitions sous le maillot du club de la Loire-Atlantique, toutes compétitions confondues, l’avant-centre algérien avait soulevé la colère des supporters du FC Nantes. Il avait été sifflé par ces derniers à sa sortie du terrain lors de la défaite dans le derby contre le Stade Rennais (0-1).

En réponse, Andy Delort avait demandé un peu de patience aux supporters des Canaris, avant de le juger. « Sincèrement, je trouve ça quand même dommage, mais ce n’est pas grave. Je pense que dans quelques semaines, ils m’acclameront », a-t-il assuré dimanche. « C’est à moi de changer les choses. Je sais que c’est une période compliquée, mais j’assume. Je suis un leader, je suis là pour ça. Je suis un joueur qui ne triche pas », ajoutait-il encore

FC Nantes : Doublé d'Andy Delort contre RC Lens en coupe de France

Trois jours plus tard, le nouvel attaquant du FC Nantes a tenu parole. Il a inscrit deux buts sur penalty contre le RC Lens (31e et 59e), ce mercredi, en quarts de finale de la coupe de France. Grâce à ses deux réalisations, l'équipe d'Antoine Kombouaré passe en demi-finale pour la deuxième fois consécutive. Le détenteur du trophée national connaitra son adversaire de la demi-finale, jeudi soir (20h50), lors du tirage au sort. À noter que les Nantais ont été menés sur un but de Seko Fofana (0-1, 28e) avant de renverser le Racing Club de Lens.