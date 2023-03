ASSE : Batlles confirme des absents à Saint-Etienne face à Bordeaux

Publié par ALEXIS le 02 mars 2023 à 15:26

Laurent Batlles, coach de l’ ASSE, a confirmé des absents à Saint-Etienne face à Bordeaux. En plus de Charbonnier, trois joueurs sont forfaits.

L’ ASSE sera encore réduite lors de la 26e journée de Ligue 2. Laurent Batlles déplore des absences dans son groupe pour affronter les Girondins de Bordeaux. Sorti prématurément du terrain sur blessure (11e minute) lors du match Saint-Etienne-Pau FC (2-0), samedi, Mathieu Cafaro n'est pas disponible pour le déplacement à Bordeaux. Le milieu de terrain est toujours à l'infirmerie. Quant à la dernière recrue hivernale de l’ ASSE, Mateo Pavlovic, il est malade et ne jouera pas son premier match avec les Verts en Gironde.

« Mathieu Cafaro sera absent parce qu'il a encore du mal à courir. Il a eu un gros coup sur la crête iliaque. Mateo Pavlovic est grippé, il a été malade toute la semaine. Il ne sera donc pas disponible pour Bordeaux. Ensuite, on a Gaëtan Charbonnier qui est forfait », a confirmé l’entraineur des Verts, en conférence de presse d'avant-match.

ASSE : Aïmen Moueffek fait son retour à l'entraînement mais...

Annoncé absent contre les Girondins de Bordeaux par Peuple-Vert, Aïmen Moueffek n’est en effet pas opérationnel. Selon les dernières informations du coach de l’ ASSE, le milieu de terrain a fait son retour à l’entraînement, ce jeudi, mais il s’est mis seulement à la course. « Aïmen Moueffek a repris ce matin, il a seulement trottiné. »

« En fonction de ses sensations, il y aura une évaluation et après une évolution sur ses soins pour savoir où on peut aller avec lui. Ce n'est pas un nouveau protocole […]. Le staff médical a décidé de simplement le faire trottiner ce matin. Il y a bien sûr des images et des échographies faites par le docteur pour voir la cicatrisation de sa blessure. En fonction de ça, il décidera de le remettre plus vite ou moins vite aux entrainements. Ce matin, il n'a pas fait énormément de choses. On verra comment ça va évoluer », a expliqué Laurent Batlles.