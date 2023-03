PSG Mercato : Annoncé à Newell's Old Boys, Messi menacé de mort !

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 18:56

Sergio Agüero a-t-il livré Lionel Messi aux gangs argentins en annonçant son retour aux Newell's Old Boys ? Le joueur du PSG fait l’objet de menace de mort dans son pays.

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi va-t-il prolonger avec le Paris Saint-Germain ou s’envoler vers d’autres horizons au terme de la saison en cours ? Ancien coéquipier du septuple Ballon d’Or en sélection, Sergio Agüero a récemment fait une révélation fracassante sur l'avenir de son ami. « Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell's Old Boys », a confié l’ancien buteur de Manchester City dans des propos rapportés par UOL. Des propos que le Sun pourrait avoir à regretter au vu des derniers échos en provenance d’Argentine et liés à l’avenir de la Pulga.

PSG Mercato : Un gang menace Messi pour son transfert

Alors que son avenir est en ce moment au coeur des rumeurs, Lionel Messi ne serait pas le bienvenu dans son pays. En tout cas pas pour évoluer sous les couleurs des Newell's Old Boys comme l’a annoncé Sergio Agüero. En effet, dans la ville natale de la star des Rouge et Bleu, Rosario, située au nord de l’Argentine, un supermarché appartenant à l’un des cousins d’Antonela Roccuzzo, épouse de Messi, a essuyé des tirs sur sa devanture, avec un message menaçant à l’endroit du partenaire de Neymar et Mbappé.

Selon la police, 14 impacts de balles ont été identifiés sur la devanture métallique du commerce, ainsi qu’un panneau en carton avec le message suivant : « Messi nous t’attendons, Javkin est un narco, il ne s’occupera pas de toi. » En Argentine, les autorités considèrent que le message est essentiellement destiné à Pablo Javkin, le Maire de Rosario, qui lutte contre les gangs de narco-trafiquants depuis son élection en 2019.

« C’est très perfide, ils parlent de la personne la plus célèbre du monde », a réagi l’élu municipal. Le chef-adjoint d’une unité régionale de la police, Ivan Gonzalez, a également estimé au micro de la Cadena 3 que le message n’était « pas une menace », mais un acte destiné « à attirer l’attention » grâce à la renommée de l’ancien meneur de jeu du Barça. Reste maintenant à savoir comme l'attaquant du Paris Saint-Germain va prendre cette affaire.