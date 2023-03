ASSE : Un milieu de Saint-Etienne prêt à en découdre avec Bordeaux

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 02:01

Monconduit, milieu de terrain de l’ ASSE, a évoqué le match contre Bordeaux, en conférence de presse d’avant-match. Il se dit prêt à en découdre.

C’est ce samedi (15h) que l’ ASSE affronte Bordeaux au stade Matmut Atlantique, lors de la 26e journée du championnat. Le dernier match entre les deux clubs relégués de la Ligue 1 date du 9 septembre 2022. L’AS Saint-Etienne l’avait emporté à Geoffroy-Guichard (2-0). Mais 6 mois plus tard, les Bordelais (2e) sont mieux logés que les Stéphanois (15e), à 13 journées de la fin de la saison.

Titulaire lors des 4 derniers matchs remportés par l’ ASSE, respectivement contre le FCAnnecy (3-2), Dijon FCO (2-0), Nîmes Olympique (1-2) et Pau FC (2-0), Thomas Monconduit s’apprête à enchainer une 5e titularisation face aux Girondins. Il a évoqué ce match devant les médias, jeudi.

Bordeaux-ASSE : Thomas Monconduit, « j’ai hâte de jouer ce match »

Le milieu défensif assure qu’il a retrouvé sa forme après deux mois d’arrêt en novembre - décembre, en raison d’une blessure au mollet. « J’ai hâte de jouer ces matchs, pour montrer qu’on n’était pas à notre place durant la première partie de saison. On est un peu plus sereins, on a un peu plus de confiance. L’envie sera la même », a-t-il déclaré. « Bordeaux est une bonne équipe notamment offensivement, ils ont de super joueurs. Le match aller est trop loin pour le garder en match référence. J’espère qu’on va le reproduire », a confié la recrue estivale de l’ ASSE, ensuite.

Bordeaux est certes dauphin du Havre AC au classement, mais l’AS Saint-Etienne rêve d’un coup en Gironde, samedi. Les Verts comptent s’appuyer sur leur nouvel état d’esprit pour s’imposer. « On gagne beaucoup plus de duels, on fait encore plus de courses qu’avant. Si défensivement, on est solides et qu’on remporte nos duels, généralement ça suit », a indiqué Thomas Monconduit.