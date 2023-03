Stade Rennais : Deux incertitudes au SRFC avant Marseille

Publié par Enzo Vidy le 03 mars 2023 à 14:22

Alors que le Stade Rennais accueille l'OM dimanche soir, Bruno Genesio a annoncé que Flavien Tait et Jérémy Doku sont incertains.

Le Stade Rennais a l'occasion de confirmer son léger regain de forme face à un cador du championnat. Dimanche soir, les Rouge et Noir affrontent l' OM au Roazhon Park, avec l'occasion de se rapprocher du podium en cas de victoire. Pour cette rencontre, Bruno Genesio devra une nouvelle fois se passer des blessés de longue date côté rennais, à savoir Hamari Traoré, Lorenz Assignon, Martin Terrier et Xeka.

La dernière confrontation entre ces deux équipes en janvier dernier, qui avait vu l' OM s'imposer au Vélodrome 1-0, devrait logiquement donner des idées à Bruno Genesio pour le match de dimanche, qui pourra également compter sur la présence de Steve Mandanda dans les cages, ce qui n'était pas le cas la dernière fois en Coupe de France. En revanche, l'entraîneur du Stade Rennais a annoncé les incertitudes de deux joueurs majeurs pour cette rencontre face à l' OM dimanche soir.

Stade Rennais : Flavien Tait et Jérémy Doku incertains face à l'OM

Les mauvaises nouvelles sont de retour au Stade Rennais. À deux jours du choc face à l' OM en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a annoncé que Flavien Tait et Jérémy Doku étaient incertains pour dimanche. "Flavien Tait et Jérémy Doku sont incertains. Jérémy a pris un coup au genou lors du dernier match à Nantes et il n’a pas participé à la dernière séance d’entraînement."

Si leur forfait n'est encore acté, l'entraîneur du SRFC n'a pas caché son pessimisme, notamment pour Flavien Tait, qui a de fortes chances d'être forfait. En ce qui concerne Jérémy Doku, une décision sera prise dans les prochaines heures. En pleine forme depuis plusieurs matchs, une absence dimanche pour le jeune ailier belge serait un immense coup dur, aussi bien pour lui que pour le Stade Rennais.