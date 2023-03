Stade Rennais : Le SRFC avec un atout de taille contre Marseille

Publié par Enzo Vidy le 03 mars 2023 à 11:21

Opposé à l'OM dimanche soir au Roazhon Park, le Stade Rennais pourra compter sur un stade plein, la rencontre étant annoncée à guichets fermés.

C'est un véritable choc qui va venir clôturer la 26e journée de Ligue 1 dimanche soir au Roazhon Park. Après le FC Nantes la semaine dernière, le Stade Rennais s'apprête à recevoir l'OM pour tenter de revenir à seulement trois points de son adversaire.

Si la rencontre à Nantes s'est conclue par un succès, les Rouge et Noir devront montrer un visage bien plus séduisant pour espérer s'imposer, d'autant plus qu'ils vont affronter une équipe de Marseille complètement sonnée après ses terribles déconvenues face au PSG, puis contre Annecy en Coupe de France.

Le Stade Rennais va jouer un OM dans le dur mentalement, mais qui sera aussi revenchard sur une pelouse qui ne lui a pas du tout réussi la saison dernière. En effet, les Bretons s'étaient facilement imposés en mai dernier lors de l'avant-derière journée (2-0) dans un Roazhon Park en ébullition. Et en ce qui concerne l'ambiance attendue dimanche soir dans l'enceinte du Stade Rennais, ça s'annonce très chaud.

Stade Rennais-OM : Le Roazhon Park sera à guichets fermés

D'après les informations communiquées par Ouest-France, le Stade Rennais pourra compter sur un Roazhon Park des grands soirs. En effet, cette rencontre de prestige face à l' OM se jouera dans un stade à guichets fermés, de quoi laisser entrevoir une ambiance magnifique dimanche soir.

Les joueurs d'Igor Tudor seront également bien accompagnés puisque 1 350 supporters marseillais prendront place dans le parcage visiteur, sans compter ceux qui seront éparpillés un peu partout dans les tribunes du Roazhon Park. C'est donc une très belle soirée qui s'annonce à Rennes dimanche soir, en espérant que le spectacle proposé par les deux équipes soit au rendez-vous.