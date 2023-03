RC Lens : Un cadre du RCL repousse l'idée d'un relâchement

Publié par ALEXIS le 04 mars 2023 à 05:05

Le RC Lens est en baisse de régime depuis fin janvier. Samba et ses coéquipiers ont des résultats en dents de scie, mais pas de quoi alarmer le gardien.

Le RC Lens a été éjecté du podium de la Ligue 1 à l'issue de la 23e journée. Après une première partie de saison canon, marquée par des victoires sur de grosses pointures : Monaco (1-4), Lyon (1-0), Marseille (0-1) et le PSG (3-1), le RCL connait un coup de mou. L’équipe de Franck Haise à des résultats en dents de scie depuis fin janvier 2023. Sur ses six derniers matchs en Ligue 1, elle a enregistré 2 défaites, 3 nuls et 1 seule victoire. Le Racing Club a pris seulement 6 points sur 18 points possible.

Gardien de but titulaire du RC Lens, Brice Samba a joué ces 6 rencontres en entier. Il est donc aussi comptable de la mauvaise passe du club nordiste. Tout comme sa doublure, Jean-Louis Leca, aligné contre le FC Nantes en quart de finale de la coupe de France et éliminé (2-1), mercredi.

RC Lens : Brice Samba, « il n'y a pas de baisse de régime »

Mais, le portier Franco-Congolais ne veut pas entendre parler de relâchement chez les Sang et Or. À quelques heures du derby nordiste face au LOSC, il a balayé l’idée d’un prétendu « essoufflement ». « Pour nous, il n'y a pas de baisse de régime », a nié le dernier rempart du RC Lens en conférence de presse d’avant-match.

« Une saison reste un long parcours. Ce n'est jamais calme. Il y a des tempêtes. Si on reprend notre rythme comme en début de saison, ça peut faire très très mal […]. Quand je regarde le classement, on a trois défaites en Ligue 1. La seule autre équipe à trois défaites, c'est le PSG. À un moment donné, il faudrait se calmer. Si on doit être en haut, on le sera, on n'a pas de pression particulière », a rassuré Brice Samba, avant la venue de Lille à Bollaert, samedi (17h).