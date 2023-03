FC Nantes : Avant PSG, Kombouaré s’en prend aux chinois !!

Publié par Gary SLM le 04 mars 2023 à 08:00

L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, en conférence de presse pour le match contre le PSG, a chargé les Chinois, qui pourrissent la vie des Calédoniens.

Antoine Kombouaré est Kanak et donc concerné par l’attitude agressive des Chinois dans les eaux territoriales de son ile. Ces derniers viennent avec leurs gros bateaux de pêche dans les eaux calédoniennes pour emporter tout le poisson, le garde à manger des populations locales.

Entre cette activité de pêche massive et le réchauffement climatique qui menace de disparition plusieurs îles, le coach du FC Nantes n’a pas besoin d’être sensibilisé avant de s’engager dans la bataille écologique.

FC Nantes : Kombouaré règle ses comptes avec les pêcheurs chinois !

D’ailleurs, pour le déplacement de l’équipe du FC Nantes à Paris pour affronter le PSG, Antoine Kombouaré a opté pour un choix en train à l’aller et en car pour le retour. « J'ai décidé qu'on partait en train à Paris, et nous sommes super contents. 2 heures, normal de trajet. Après le match on rentre en car. Trois heures et demie de trajet, ça n'a jamais tué les gens », a confié le coach du FCN.

Antoine Kombouaré a ensuite justifié ce choix en affirmant : « Chez moi en Nouvelle-Calédonie, je suis concerné, ma famille est concernée. On parle de réchauffement climatique, de montées des eaux, il y a plein d'îles qui vont disparaître » de la surface de la Terre, s'est inquiété l’entraîneur nantais.

« En parlant de fonds marins et de notre garde-manger qui est le poisson, les pêcheurs chinois arrivent avec leurs bateaux pour tout foutre en l'air là-bas. Ça me fout les boules », a-t-il confié avant d’ajouter : « Donc je n'ai point besoin que des gens viennent me sensibiliser concernant le climat. »