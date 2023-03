Stade Rennais-OM : Genesio veut contrer le plan de Tudor

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 13:28

Prochain adversaire de l'OM en Ligue 1, le Stade Rennais de Bruno Genesio compte bien profiter de sa méforme. Une stratégie a été mise en place.

Il ne faudra pas se louper pour l'Olympique de Marseille. Après de nombreux espoirs cette saison, le club phocéen est au plus mal. Les hommes d'Igor Tudor ont d'abord été éliminés de la Ligue des Champions en phase de poules. Puis, c'est désormais la Coupe de France qui échappe aux Phocéens. Après avoir pourtant sorti le Stade Rennais (vainqueur en 2019) et le PSG (vainqueur en 2020 et 2021), l'OM ne remportera pas la compétition.

Le club a été éliminé en quarts de finale par le FC Annecy (Ligue 2) au terme d'un match sensationnel. Si le jeune François Régis Mughe lui a permis d'y croire jusqu'au bout, en inscrivant un but égalisateur dans le temps additionnel, cela n'aura pas suffi. Marseille a craqué aux tirs aux buts (6-7) et a sans doute perdu sa meilleure chance de trophée cette saison.

Bruno Genesio sur l'OM : « Une équipe qui gagne beaucoup de duels »

En Ligue 1, l'Olympique de Marseille pointe actuellement à 8 longueurs du Paris-Saint-Germain, leader du championnat. Malheureusement, le club phocéen a peut-être perdu la bataille du titre lors du dernier Classique (défaite 3-0). C'est donc une bien mauvaise période qu'il traverse en ce moment, et le Stade Rennais compte bien en profiter. Prochain adversaire des Phocéens, le club dirigé par Bruno Genesio vise l'Europe en fin de saison. Cinquième de l'élite, il possède 2 points d'avance sur son principal poursuivant : le LOSC (6ème).

Interrogé sur le match en conférence de presse, Bruno Genesio a analysé son adversaire : « Il faudra être capable d’avoir de la maîtrise, et d’être capable de s’installer dans leur camp pour les faire courir et ne pas leur rendre trop facilement le ballon parce que c’est une équipe qui gagne beaucoup de duels, met beaucoup d’intensité et vous met beaucoup de pression de vagues ». L'OM a intérêt à ne pas se louper sous peine de vivre une fin de saison sous tension.