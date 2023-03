PSG-FC Nantes : Les compos tombent avec un choix fort de Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 20:47

Dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi à 21h. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Pour son dernier match de Ligue 1 avant son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes avec une équipe remaniée, notamment au milieu de terrain. En effet, en l’absence de Marco Verratti, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a fait confiance au jeune Warren Zaïre-Emery pour débuter face aux Canaris. Le Titi de 16 ans sera accompagné dans l’animation de l’entrejeu par Fabian Ruiz et Vitinha.

Pour le reste de son onze de départ, Gianluigi Donnarumma débute dans les buts devant une défense à trois têtes avec Danilo, Sergio Ramos et Marquinhos. Nordi Mukiele et Nuno Mendes vont évoluer sur les côtés de la défense. En attaque, le duo Messi-Mbappé a été réconduit.

En face, Antoine Kombouaré, le coach du FC Nantes, a aligné son meilleur onze possible dans son habituel 3-5-1-1 avec Ludovic Blas en soutien d’Ignatius Ganago, en attaque. Nicolas Pallois fait son retour dans la défense aux côtés de Jean-Charles et Andrei Girotto. Fabien Centonze et Jaouen Hadjam vont évoluer sur les ailes de la défense. Au milieu de terrain, Kombouaré a reconduit le trio Sissoko, Mollet et Moutoussamy.

Les équipes de départ de PSG-FC Nantes

La compo du Paris SG : Donnarumma - Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos - Mukiele, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.

Le onze du FC Nantes : Lafont - Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Hadjam - Sissoko, Mollet, Moutoussamy - Blas - Ganago.