PSG Mercato : Flash ! Le prochain club de Zinédine Zidane connu ?

Désireux de retrouver un banc depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane reste le grand rêve du PSG. Et cela pourrait bien se réaliser.

Présent à Londres pour la présentation de la nouvelle Alpine, en Formule 1, il y a quelques semaines, Zinédine Zidane avait publiquement annoncé son retour imminent sur un banc de touche après près de deux ans de chômage.

« Cela fait partie de notre accord. Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite », avait confié Zizou. Et ce ne sont pas propositions qui manquent puisque le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et Chelsea s’intéresseraient au Champion du monde 1998. Mais selon un ancien coéquipier de Zidane, une destination semble aujourd’hui la plus plausible pour le technicien marseillais de 50 ans.

PSG Mercato : Zinédine Zidane déjà promis au Paris SG ?

Sur RMC Sport, Emmanuel Petit s’est exprimé sur la rumeur envoyant Zinédine Zidane sur le banc de Chelsea la saison prochaine. Pour l’ancien international français, les Blues sont très mal embarqués pour convaincre l’ex-coach du Real Madrid.

« Je me trompe peut-être, mais je n’y crois pas une seule seconde. Zizou ne parle pas anglais. Connaissant sa façon d’être et de manager ses joueurs, il aime la proximité. Et cela passe par la communication au quotidien, qui est super importante (…) Le deuxième argument, c’est le club de Chelsea (…) ils n’ont plus de moyens colossaux parce que l’UEFA est en train de réfléchir à changer le fair-play financier à cause de Chelsea (…)

Le troisième argument, c’est que les supporters de Chelsea ne veulent pas de lui parce qu’il n’a jamais déclaré sa flamme à la Premier League et n’y a jamais joué. Et qu’il a dit ouvertement qu’il préfère un jeu ouvertement ouvert et technique », a expliqué Emmanuel Petit, qui ne voit qu’une seule destination possible pour Zidane à l’heure actuelle : le Paris SG. « L’avenir de Zizou ne s’écrit pas en Angleterre. Il s’inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d’ici (à Paris) », a-t-il précisé.