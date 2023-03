OM : Un défenseur complètement relancé grâce à Tudor

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 09:54

Alors que l'OM s'est bien relancé hier contre le Stade Rennais, Sead Kolasinac s'est de nouveau illustré avec l'Olympique de Marseille ce dimanche.

Après un gros passage à vide dans sa carrière, Sead Kolasinac a débarqué à l'OM pour se relancer. L'hiver dernier, alors que le latéral gauche bosnien vivait une saison très compliquée avec Arsenal, le joueur a pris la décision de quitter l'Angleterre pour rejoindre la France, et l'Olympique de Marseille, qui voulait renforcer son flanc gauche. Un transfert libre a donc été négocié entre les Marseillais et Arsenal, pour que le joueur puisse se relancer en Ligue 1, après une expérience compliquée en Premier League.

Dès son arrivée, le latéral gauche réalise quelques bonnes performances, mais semble encore un peu juste physiquement par moment. Il faudra attendre cette saison pour que le joueur montre toutes ses qualités à l'OM, ce qu'il a de nouveau fait durant la précieuse victoire contre le Stade Rennais ce dimanche. En effet, le Bosnien a inscrit le seul et unique but de la partie, ce qui a permis à l'Olympique de Marseille de s'imposer sur la pelouse du SRFC et de signer une victoire essentielle dans la course à l'Europe.

OM : Sead Kolasinac, buteur aux bons moments

Cette saison, Sead Kolasinac a déjà inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive avec l'OM. Un bilan statistique assez avantageux pour un joueur qui a été repositionné dans l'axe de la défense pour laisser une place à Nuno Tavares. Malgré ce poste plus défensif, cela n'a pas empêché l'international bosnien de battre son record de buts en une saison qui datait de l'époque où il évoluait en tant que piston gauche avec Schalke 04.

De plus, ce n'est pas la première fois que Sead Kolasinac marque un but essentiel avec l'OM. Avant de mettre le coup de grâce au Stade Rennais, le défenseur avait déjà inscrit le but de la victoire contre l'AS Monaco en toute fin de match, il y a quelques mois, alors que l'Olympique de Marseille avait été mené 2-0 au début du match. Des réalisations qui rapportent des points du côté de Marseille.