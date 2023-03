Bayern-PSG : Nagelsmann lance un sérieux avertissement au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2023 à 13:54

Julian Nagelsmann a fait le point sur son groupe avant le 8e de finale retour de Champions League contre le PSG, avec le grand retour de Sadio Mané.

Vainqueur à l’aller (1-0) sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le 14 février passé, le Bayern Munich compte bien valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir devant son public de l’Allianz Arena. Et s’il était privé de certains cadres pour le match aller, l’entraîneur du club allemand pourra bénéficier de certains retours et non des moindres. En effet, après la victoire de ses hommes face à Stuttgart, samedi (1-2), Julian Nagelsmann a annoncé le grand retour de Sadio Mané.

Absent peu avant la Coupe du monde au Qatar, l’attaquant sénégalais de 30 ans est physiquement prêt pour le huitième de finale retour de la Champions League contre le Paris SG. « Sadio Mané est physiquement à 100 %. J'ai déjà dit qu'il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme », a déclaré le technicien allemand sans pour autant dire si l’ancien buteur de Liverpool sera titulaire mercredi soir face aux garçons de Christophe Galtier.

Bayern-PSG : Julian Nagelsmann encore dans le doute pour Sadio Mané

De retour sur les terrains après de longues semaines d’absence, Sadio Mané va de mieux en mieux. Entré en jeu lors des deux derniers matchs du Bayern Munich, le double Ballon d’Or africain (2019, 2022) est physiquement au point, selon son coach Julian Nagelsmann. Toutefois, le successeur d’Hansi Flick n’a encore rien décidé concernant le rôle de SadioMané dans le choc retour contre le Paris Saint-Germain.

« Après cette longue blessure, il a eu peu d'entraînements et n'en a fait que quatre. C'est vraiment peu. Je n'ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment. Pour le meilleur et pour le pire, dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau », a expliqué Nagelsmann. C’est donc une équipe du Bayern Munich bien au complet qui attend Kylian Mbappé et ses coéquipiers sur les terres bavaroises.