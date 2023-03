Bayern-PSG : Sadio Mané envoie un message clair à Paris avant le choc

Publié par Thomas G. le 01 mars 2023 à 15:57

Absent lors du match aller face au PSG, l’attaquant du Bayern, Sadio Mané, s’est exprimé à une semaine du match retour en Ligue des Champions.

Le 14 février dernier, le Paris Saint-Germain s’est incliné au Parc des Princes face au Bayern. Lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l’international sénégalais Sadio Mané était absent. Après s'être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, l’attaquant de 30 ans a fait son retour ce week-end. Le champion d’Afrique est désormais prêt à affronter le PSG le 8 mars prochain à Munich.

À une semaine du choc des titans entre les deux clubs, Sadio Mané s’est exprimé au micro de Bild. L’international sénégalais a évoqué son état de forme et sur la confrontation face au Paris Saint-Germain . « Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux.

Le club s'est très bien occupé de moi. Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour a toujours été dans ma tête. » Sadio Mané sera donc bien présent face au PSG, toutefois l'international sénégalais pourrait démarrer la rencontre sur le banc.

PSG : Sadio Mané présent, Neymar absent

Si le Bayern Munich devrait être au complet pour affronter le Paris Saint-Germain, mercredi prochain, l’hécatombe se poursuit côté parisien. Après avoir perdu Neymar Jr, c’est Presnel Kimpembe qui s’est blessé dimanche lors du Classico. Le champion du monde français souffre d’une rupture du tendon d’Achille et sa saison et d’ores et déjà terminé. Un coup dur supplémentaire pour le PSG qui devrait aussi être privé de Neymar.

Blessé à la cheville, le 19 février dernier face à Lille, Neymar est toujours incertain pour le 8e de finale retour. Le PSG pourrait communiquer cette semaine sur la durée d’indisponibilité de son numéro 10.