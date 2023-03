RC Lens : Un taulier du RCL en Equipe de France ? Franck Haise y croit

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 17:54

Alors que le RC Lens a accroché le LOSC samedi, Brice Samba s'est de nouveau illustré et peut croire à une place en Equipe de France.

Auteur d'une très belle performance lors du derby contre le LOSC, Brice Samba s'est de nouveau attiré les compliments des supporters du RC Lens, mais aussi ceux de son entraîneur, Franck Haise, qui a souligné sa prestation contre les Dogues. Comme souvent, le coach du RCL s'est montré très satisfait de son gardien de but, auteur de 5 arrêts, dont plusieurs belles parades face au rival lillois.

Comme l'a souligné Franck Haise après le match du RC Lens, Brice Samba apporte toutes ses qualités aux Lensois depuis son arrivée l'été dernier. "Il amène de la tranquillité et de la sérénité à l’équipe. Il calme sa défense et j’ai envie de dire le stade tout entier, se réjouit le coach du RCL. Il faut souligner le travail de notre entraîneur des gardiens, Hervé Sekli, le sérieux et le professionnalisme de Brice au quotidien." Un constat qui donne des idées au technicien artésien.

RC Lens : Franck Haise voit déjà Brice Samba en Equipe de France

Alors qu'il a connu la sélection de Jonathan Clauss en Equipe de France sous ses ordres la saison passée, Franck Haise voit bien son gardien de but être appelé par Didier Deschamps. Si Brice Samba fait de ce rêve un objectif, son coach pousse lui aussi pour une sélection de son protégé avec les Bleus. Alors qu'Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale, des places pourraient se libérer dans les cages françaises, ce qui pourrait profiter au joueur du RC Lens.

De son côté, Franck Haise ne voit pas comment le portier du RC Lens pourrait passer à côté d'une sélection dans les prochains mois. "Je pense que sa présence en Équipe de France viendra, affirme l'entraîneur du RCL. Sans langue de bois, quand on fait une prestation comme celle face à Lille, quand on est au haut niveau depuis dix mois et qu’on enchaîne, je ne vois pas comment on pourrait ne pas l’appeler, encore plus depuis que deux de nos monuments ont quitté les Bleus."