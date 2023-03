ASSE : Après Bordeaux, Krasso révèle sa botte secrète

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 16:24

Ce week-end, l' ASSE s'est imposé contre les Girondins de Bordeaux grâce à un nouveau but de Jean-Philippe Krasso, son 13e de la saison.

Une fois encore, Jean-Philippe Krasso a trouvé le chemin des filets avec l' ASSE face à Bordeaux ce samedi après-midi. En effet, l'attaquant stéphanois réalise une très belle saison avec les Verts, et a déjà inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives depuis le début de l'exercice en cours. Un bilan statistique flatteur qui montre l'importance de l'Ivoirien au sein du club stéphanois depuis son retour de prêt cet été.

Si l' ASSE est invaincu depuis 5 matchs, c'est en grande partie grâce aux performances de l'attaquant des Verts. En effet, sur les cinq dernières rencontres, le protégé de Laurent Batlles a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. C'est donc avec un Jean-Philippe Krasso en pleine forme que les Stéphanois vont se présenter contre Le Havre, leader de Ligue 2 avec déjà 9 points d'avance sur son dauphin. Un match qui promet d'être disputé et avant lequel l'attaquant star de l'AS Saint-Etienne a révélé l'un de ses grands secrets.

ASSE : Jean-Philippe Krasso, un expert en penalty

S'il y a un domaine où Jean-Philippe Krasso se montre très performant depuis le début de la saison, ce sont sans aucun doute les penaltys. En effet, l'international ivoirien a inscrit son 6e penalty de la saison contre les Girondins de Bordeaux, un domaine où il excelle cette saison avec l' ASSE. Dans un entretien pour le quotidien régional Le Progrès, l'attaquant stéphanois a livré sa technique.

"J'applique cette technique depuis une bonne dizaine d’années. Je me suis entraîné au début pour bien l’assimiler et maintenant, je la maîtrise. Au fur et à mesure, les gardiens voient les vidéos donc c’est de plus en plus compliqué. Ils sont au courant que j’attends qu’ils me donnent la solution. [...] Mais l’essentiel, c’est que ça finisse dedans." À voir combien de temps l' ASSE pourra profiter de cette technique, puisque Jean-Philippe Krasso semble sur le départ, contrairement à l'autre attaquant de Sainté, Gaëtan Charbonnier, qui veut poursuivre l'aventure avec les Verts.