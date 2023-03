ASSE Mercato : Un buteur de Saint-Etienne prend une décision claire

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 08:54

Gaëtan Charbonnier a fait une annonce sur son avenir à l’ ASSE, alors qu’il est indisponible jusqu’à la fin de la saison, à la suite de sa blessure au genou.

Recruté par l’ ASSE le 16 décembre 2022, comme joker, Gaëtan Charbonnier a signé pour une seule saison, soit jusqu’au 30 juin 2023. Il dispose d’une option d’une année supplémentaire dans son contrat, selon le site spécialisé Transfermarkt. Cependant, la blessure au genou de l’attaquant pourrait bien changer la donne à Saint-Etienne. Il a certes été opéré avec succès, mais le joueur transféré d'Auxerre a une longue période de rééducation devant lui, avant de faire son retour sur le terrain.

Il n'est donc pas exclu que la direction de l’ ASSE ait des interrogations sur son état physique, surtout à 34 ans passés. D'ailleurs, L’Équipe croit savoir que les décideurs stéphanois réfléchissent à recruter un nouvel avant-centre, lors du mercato estival, afin de jouer crânement la remontée en Ligue 1 en 2023-2024. Déjà hors course pour la montée cette saison, l’ ASSE anticipe ainsi la préparation de l'exercice prochain, vu que Jean-Philippe Krasso est parti pour quitter le club librement.

ASSE Mercato : Charbonnier veut « continuer à Saint-Étienne et faire remonter le club »

Dans des propos confiés à Prime Video, Gaëtan Charbonnier a fait connaitre sa position sur son avenir. Il souhaite poursuivre l’aventure à l’ ASSE la saison prochaine. « La suite du film ? Rééducation, revenir en bonne santé. Et après, oui, pourquoi pas continuer à Saint-Étienne et faire remonter le club, forcément », a-t-il déclaré. « Si je peux poursuivre et finir ma carrière à Saint-Etienne et bien ce sera avec grand plaisir. »

Auteur de 3 buts et une passe décisive en 7 matchs, le N°10 des Verts était bien lancé pour une demi-saison prolifique, mais il a été freiné par l’entorse avec rupture du ligament croisé antérieur au genou. En attendant la décision des dirigeants stéphanois sur son sort, Gaëtan Charbonnier a dévoilé sa fibre pour l' ASSE. « Saint-Étienne c’est un grand club, c’est un club que j’ai toujours soutenu quand j’étais petit. C’est un club mythique, c’est un public mythique et aujourd’hui, je suis fier de porter ces couleurs. »