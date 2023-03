FC Nantes Mercato : Des indices sur l'avenir d'un attaquant du FCN

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 22:24

Le FC Nantes va-t-il garder Mostafa Mohamed ou le laisser repartir à Galatasaray. La tendance se précise par le biais d'un insider.

Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1 l’été dernier, Mostafa Mohamed (25 ans) a finalement déposé ses valises au FC Nantes. Il a signé chez les Canaris sous la forme d’un prêt payant d’une saison, assorti d’une option d’achat. Le FCN a donc la possibilité de conserver l’attaquant égyptien s’il satisfait les attentes du staff technique et la direction du club nantais à l’issue du championnat. Mais pour l’heure ce n’est pas le cas.

Le joueur prêté au FC Nantes a inscrit seulement 5 buts en 23 matches disputés pour 13 titularisations en Ligue 1 sous le maillot Jaune et Vert. Il a également pris part à 8 matchs en Ligue Europa et 4 en Coupe de France, pour respectivement 3 buts inscrits au total dans ces compétitions. Le bilan de Mostafa Mohamed est donc de 8 buts et 5 passes décisives en 39 matches disputés, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed en plein doute sur son avenir au FCN

Pour rappel, l'équipe d’Antoine Kombouaré a été renforcée cet hiver en pointe de l’attaque par Andy Delort. Signe que Mostafa Mohamed, Ignatius Ganago ou encore Evann Guessand sont en difficulté. Et le classement actuel du FC Nantes (14e) illustre bien les difficultés de ces trois attaquants de pointe.

L’international égyptien (21 sélections, 4 buts) est en plein doute sur son avenir au FC Nantes. C’est du moins ce que croit savoir Emmanuel Merceron. « Il divise en interne : statistiques pas au rendez-vous, pas une grande envie d'être ici (à Nantes), mais un potentiel certain. » Toutefois, l’insider indique sur son compte Twitter qu’il n’y a « toujours pas de décision prise sur l’option d'achat » de Mostafa Mohamed. À noter que le N°31 du FC Nantes est lié à Galatasaray jusqu'en juin 2025.