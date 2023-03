OL : Sidney Govou se lâche sur Lyon et Jean-Michel Aulas

Publié par Jules le 07 mars 2023 à 11:40

Ancienne légende de l' OL dans les années 2000, Sidney Govou suit toujours l'Olympique Lyonnais de très près, et a ciblé les problèmes du club.

Tandis que l' OL était le club qui faisait trembler toute la France dans les années 2000, l'Olympique Lyonnais a désormais du mal à briller à nouveau, et semble perdre un peu plus son standing, saison après saison. Un constat partagé par Sidney Govou, qui connaît bien le club rhodanien, pour y avoir joué pendant une grande partie de sa carrière, de 1999, à 2010. Ainsi, l'ancien international français (49 sélections) a tout gagné à Lyon, et semble bien placé pour faire le bilan des problèmes du club.

Cette saison, l' OL a de nouveau du mal à se hisser en haut du classement, et a beaucoup de difficultés à affronter les équipes les mieux classées de Ligue 1. Un gros problème pour l'Olympique Lyonnais qui affirme être un candidat sérieux à une place en Coupe d'Europe chaque saison. De son côté, Sidney Govou a trouvé ce qui n'allait pas au sein du club de Jean-Michel Aulas, qui n'est pas capable d'évoluer dans le temps, et ce, depuis un petit moment déjà.

OL : Pour Sidney Govou, l'Olympique Lyonnais doit évoluer

Dans un entretien accordé au magazine Le Foot, Sidney Govou affirme que les méthodes employées par Jean-Michel Aulas à la tête de l' OL ne sont plus les bonnes. "Tu étais avant-gardiste et tu as fini par stagner, faute d’avoir fait ton auto-critique régulière. Parce que tu as pensé que ton système était toujours le bon, sans voir que ceux d’à côté l’ont copié, et même amélioré.

Ça concerne autant les joueurs recrutés que les dirigeants, le fonctionnement du club ou de l’académie. Le club a vécu à un certain niveau et a oublié qu’il fallait une remise en cause, une auto-analyse lucide."

Une critique qui devrait faire mal à Jean-Michel Aulas qui, s'il avait réussi à mener l' OL au sommet dans les années 2000, peine à faire retrouver son niveau d'antan à l'Olympique Lyonnais, qui déçoit ses supporters chaque saison et qui pourrait, de nouveau, se retrouver sans Coupe d'Europe dans quelques mois.