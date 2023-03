RC Lens Mercato : Le RCL piste un défenseur présent au Mondial

Publié par Jules le 07 mars 2023 à 15:55

Actif sur le marché des transferts cet hiver, le RC Lens pourrait également se renforcer cet été et vise Majid Hosseini, un international iranien.

Après un début de saison tonitruant, le RC Lens connaît quelques difficultés depuis plusieurs semaines en Ligue 1. En effet, les hommes de Franck Haise n'ont remporté qu'un seul de leurs 7 derniers matchs en championnat (1v, 4n, 2d). Un bilan qui pourrait bien coûter cher au RCL au moment de distribuer les places qualificatives en Coupe d'Europe à l'issue de l'exercice en cours. Les Lensois, qui sont 4e, voient se rapprocher dangereusement leurs concurrents, notamment Lille (6e), qui n'est plus qu'à 6 points des Sang et Or.

Quoi qu'il en soit, le RC Lens est désormais devenu un prétendant habituel aux places européennes, ce qui pousse les dirigeants artésiens à investir sur le marché des transferts. Cela ne devrait pas changer puisque le RC Lens explore déjà des pistes pour l'été prochain. Parmi les profils étudiés par les Artésiens, on retrouve notamment Majid Hosseini, que l'on avait déjà pu voir à la Coupe du Monde 2022, lui qui portait les couleurs de l'Iran durant cette compétition.

RC Lens Mercato : Le RCL veut s'offrir Majid Hosseini

On le sait, le RC Lens est habitué à dénicher des bons joueurs pas trop chers dans des championnats pas forcément mis en avant pour en faire des tauliers. C'est notamment le cas de Brice Samba, récupéré l'été dernier à Nottingham Forest et aujourd'hui pressenti pour prendre une place en Équipe de France. Lors du prochain mercato, le RCL pourrait retenter le coup en s'offrant Majid Hosseini, qui performe en Turquie avec le club de Kayserispor.

Selon le média turc Sporun Dibi, le RC Lens voudrait s'offrir le joueur de 26 ans en juin prochain, alors que son contrat arrive à terme dans son club actuel. Une bonne piste, gratuite qui plus est, qui pourrait se concrétiser au RCL dans les prochaines semaines.