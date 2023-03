OL Mercato : Lyon passe à coté d'un international algérien

Publié par Enzo Vidy le 07 mars 2023 à 14:55

À la recherche d'un milieu défensif en janvier dernier, l' OL a tenté de faire venir Adem Zorgane mais les discussions n'ont pas donné suite.

Actuellement 10e de Ligue 1 après un match nul (0-0) face à Lorient dimanche, l' OL n'arrive pas à remonter au classement, et voit ses rêves d'Europe s'envoler pour l'année prochaine. La direction lyonnaise, dirigée par Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, est toujours autant contestée, et le mercato hivernal réalisé au mois de janvier n'a clairement pas arrangé les choses.

Si l' OL a fait revenir Dejan Lovren pour renforcer son secteur défensif, il n'est pas parvenu à recruter un milieu défensif, qui était tant espéré par Laurent Blanc et les supporters. Dans les dernières heures du mercato, les Gones ont dépensé plus de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Jeffinho et d'Amin Sarr, deux attaquants qui n'ont pas vraiment séduit le Groupama Stadium jusqu'à présent.

Un peu plus d'un mois après la fin du mercato hivernal, un milieu algérien est sorti du silence, et affirme que son club de Charleroi a été en discussion avec l' OL pour une arrivée cet hiver.

OL Mercato : Lyon s'est renseigné pour Adem Zorgane

Dans un entretien accordé à Shoot Africa, le milieu international algérien, Adem Zorgane, révèle que l' OL serait venu aux nouvelles concernant un transfert cet hiver. "Il n'y a pas eu d'offre officielle venant de l'Olympique Lyonnais. Mais, ils ont pris contact avec mes dirigeants afin de connaître le prix à payer pour un transfert. Il n'y avait rien de concret."

Adem Zorgane n'est pas le seul joueur à avoir été approché par les dirigeants lyonnais cet hiver puisque Tiémoué Bakayoko a également été sondé, mais l'opération n'a pas été validée par l'AC Milan, club où évolue actuellement l'ancien milieu de l'AS Monaco sous la forme d'un prêt.