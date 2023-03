OM : Le beau geste d’Igor Tudor envers ses joueurs !

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2023 à 18:40

Après la victoire de l’ OM sur la pelouse du Stade Rennais, Igor Tudor a choisi d’offrir deux jours de repos à ses joueurs en vue d’une récupération.

L’Olympique de Marseille reprend sa marche en avant. Après sa défaite face au PSG et puis l’humiliation subie face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l’ OM se devait de rebondir très vite. Les hommes sont ainsi allés s’imposer dimanche soir face au Stade Rennais dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 et ont mis un terme à cette spirale négative.

Fort de ce succès, l’Olympique de Marseille conforte sa deuxième place sur le podium et compte 4 points d’avance sur ses principaux poursuivants que sont l’AS Monaco et le RC Lens, à 12 matchs de la fin de la saison. L’ OM s’étant remis la tête à l’endroit après cette belle performance réalisée à Rennes, Igor Tudor a alors décidé de récompenser ses joueurs.

OM : Igor Tudor accorde deux jours de repos à ses joueurs

Le compte Twitter La Minute OM indique en effet que l’entraîneur de l’ OM a accordé deux jours de repos à ses troupes. Initialement prévu lundi, le retour à l'entraînement des Marseillais a donc été décalé et devrait avoir lieu ce mercredi. Cette coupure est jugée comme bénéfique par Igor Tudor et son staff, surtout après l’enchaînement des matchs ces dernières semaines. Elle devrait permettre à Alexis Sanchez et ses partenaires de bien récupérer.

Ces derniers ne reprendront le chemin de l’entraînement que demain dans l’optique de bien préparer la réception du RC Strasbourg, prévue dimanche soir à 20h45 dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après deux défaites subies à domicile face au PSG et Annecy, l’ OM tentera de renouer avec le succès devant son public. Les Marseillais devront impérativement s’imposer face au RC Strasbourg en vue de conserver leur avance dans la course pour une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.