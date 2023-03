Publié par Timothée Jean le 07 mars 2023 à 20:41

Peu utilisé depuis son arrivée, Eric Bailly ne semble pas fait pour l’ OM. Son recrutement suscite diverses interrogations à Marseille.

Alors que l’ OM a renoué avec le succès dimanche face au Stade de Rennais, un problème apparaît depuis quelques semaines. Le président Pablo Longoria aurait-il fait une énorme erreur en recrutant Eric Bailly ? Arrivé l’été dernier sous la forma d’un prêt payant en provenance de Manchester United, le défenseur ivoirien peine à s’imposer à l’ OM. La faute à des blessures récurrentes et une longue suspension.

« J’ai bien commencé la saison, mais ensuite j'ai eu quelques soucis physiques », avait reconnu le joueur de 28 ans dans des propos rapportés par La Marseillaise. S’il est de retour dans le groupe de l’ OM, Eric Bailly affiche un faible temps de jeu. Il n’a disputé que 9 des 25 rencontres disputées par les Phocéens cette saison en championnat, un bilan assez décevant pour un joueur de son calibre.

Alors que l’ancien défenseur de Villarreal était fortement pressenti pour devenir le nouveau patron de la défense de l’OM, c’est finalement Chancel Mbemba qui s’est imposé dans ce rôle. Dans ces conditions, il y a de grandes chances que Eric Bailly retourne à Manchester United à l’issue de la saison. Seulement, une clause inscrite dans son contrat pourrait lui permettre de poursuivre son aventure à l’ OM.

OM Mercato : Éric Bailly, pas une belle affaire pour Marseille

RMC Sport révélait récemment que l’option d'achat d’Eric Bailly serait automatiquement levée si l'international ivoirien joue 50% des matchs ou si l’ OM venait à se qualifier pour la Ligue des champions. Dans ce cas, le défenseur ivoirien signera pour deux années supplémentaires à l’Olympique de Marseille contre un chèque d’environ 10 millions d’euros.

Cette éventualité inquiète déjà bon nombre d’observateurs de l' OM tels que Jean-Charles de Bono. Le milieu de terrain retraité, devenu consultant, estime que Éric Bailly n’a plus vraiment sa place sous les ordres d’Igor Tudor. Son recrutement définitif serait donc une belle erreur pour l’ OM, d’autant plus que le joueur bénéficie de l’un des plus gros salaires du vestiaire.

« Avec les blessures que Eric Bailly a eues cette saison et les performances qu’il a pu faire lorsqu’il était titulaire, et s’il doit maintenant rester à l’ OM avec un salaire élevé, ce ne serait pas une bonne affaire pour Marseille », a-t-il estimé dans des propos rapportés par Football Club de Marseille. Le défenseur prêté par Manchester United voit sa cote chuter auprès des supporters. Reste à savoir s'il sera capable d'inverser la tendance en cette seconde partie de saison.