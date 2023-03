Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 02:10

De retour face à Angers après avoir purgé un match de suspension, Téji Savanier a fait forte impression au Montpellier HSC après avoir inscrit un doublé.

Suspendu face à Lens le 25 février suite à son carton rouge à Troyes une semaine plus tôt, Téji Savanier a cruellement manqué à son équipe contre les Sang et Or. Si le MHSC est parvenu a accrocher le match nul 1-1, la présence du maître à jouer montpelliérain aurait pu permettre aux hommes de Michel Der Zakarian de prendre les 3 points.

Dimanche, à l'occasion de la réception d'Angers à la Mosson, Elye Wahi et Téji Savanier faisaient leur grand retour. Le premier s'est offert son 9e but de la saison en fin de match, et continue de briller sous le maillot du MHSC. Mais celui qui a le plus impressionné lors de cette rencontre se nomme Téji Savanier.

D'abord buteur sur penalty à la 25e minute, le capitaine du Montpellier HSC s'est gratifié d'un but magnifique en seconde période sur un superbe enchaînement qui s'est conclu par une frappe en pleine lucarne.

Montpellier HSC : Téji Savanier, l'homme fort du MHSC

Il n'est pas souvent absent, mais lorsqu'il n'est pas là, le Montpellier HSC n'est pas aussi performant. Contre Angers SCO dimanche lors de la victoire 5-0, Téji Savanier a régalé la Mosson, et a ajouté deux nouvelles réalisations à son compteur personnel.

De ce fait, il comptabilise désormais un total de 10 buts inscrits et une passe décisive délivrée, en 21 matches de championnat disputés. Des statistiques d'avant-centre, qui prouve que le capitaine montpelliérain s'est transformé en véritable machine à marquer cette saison. Grâce à son apport offensif, le Montpellier HSC va beaucoup mieux au classement, et occupe désormais la 13e place de Ligue 1. Si le maintien est validé en fin de saison, Téji Savanier y sera pour beaucoup.