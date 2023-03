Montpellier HSC Mercato : Le message fort d'Elye Wahi sur son avenir

Publié par Enzo Vidy le 07 mars 2023 à 02:25

Courtisé par plusieurs clubs européens depuis cet hiver, Elye Wahi veut rester focaliser sur la fin de saison du Montpellier HSC.

C'est l'un des hommes forts du Montpellier HSC depuis la saison dernière. Âgé de 20 ans seulement, Elye Wahi ne cesse d'impressionner avec le MHSC au fil des matchs. L'an dernier, il s'est offert un total de 10 réalisations, avec une passe décisve délivrée en 33 matches de championnat disputés.

Cette saison, il rayonne à nouveau sur le front de l'attaque montpelliéraine, et cela ne laisse pas indifférents plusieurs grands clubs européens. Lors du dernier mercato hivernal, un intérêt d'Arsenal avait vu le jour, mais le Montpellier HSC n'avait aucune intention de laisser filer sa jeune pépite, d'autant plus que la situation sportive du club était plus que préoccupante.

À l'heure actuelle, le Montpellier HSC va beaucoup mieux en Ligue 1, et vient de s'offrir un succès éclatant face à Angers SCO dimanche (5-0), avec notamment un but signé Elye Wahi. En 26 journées de championnat, le jeune buteur montpelliérain totalise 9 buts inscrits pour une passe décisive délivrée. Des performances qui devraient obliger le MHSC à céder sa pépite l'été prochain.

Montpellier HSC Mercato : Elye Wahi se concentre sur la fin de saison du MHSC

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Montpellier HSC, Elye Wahi ne devrait pas rester dans l'Hérault à l'issue de la saison. Avec ses performances actuelles, le jeune attaquant de 20 ans tape dans l'oeil de différents clubs européens, qui devraient passer à l'action lors du prochain mercato estival.

En attendant, Elye Wahi ne pense qu'à la fin de saison avec le Montpellier HSC comme il l'a déclaré à Téléfoot. "Comment je réagis aux rumeurs de départ vers un grand club ? C'est toujours flatteur d'être courtisé par de grands clubs. Mais je suis toujours focalisé sur Montpellier, on a des matchs à jouer dans la deuxième partie de saison. On va essayer de se maintenir et on va tout donner pour la Paillade." Des déclarations qui devraient ravir les fans de MHSC, qui auront besoin d'un grand Elye Wahi pour valider le maintien dans les prochaines semaines.