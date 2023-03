Publié par Timothée Jean le 08 mars 2023 à 10:19

Âgé de 35 ans, Dimitri Payet n'est plus vraiment en mesure d’enchaîner les matchs à l’ OM. Son digne successeur semble déjà trouvé.

Dimitri Payet traverse actuellement une période très compliquée à l’ OM. Pièce maîtresse de l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu offensif n’est plus le même cette saison. Le joueur de 35 ans a été relégué sur le banc de touche phocéen depuis l’arrivée d’Igor Tudor.

Si le Réunionnais ne perd pas espoir de retrouver un rôle plus important à l’ OM, force est de constater que les arrivées de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi ne jouent pas en sa faveur. L’entraîneur croate de l’ OM maintient sa position initiale, préférant miser sur d’autres options pour composer son secteur offensif au détriment de Dimitri Payet.

Le capitaine marseillais doit à présent se contenter d’un faible temps de jeu. Il n’a été titularisé qu’à huit reprises cette saison en Ligue 1, un bilan assez maigre pour un joueur de sa trempe. Au vu de cette situation, Dimitri Payet semble ainsi incertain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM. Bon nombre de consultants estiment d’ailleurs que Pablo Longoria devrait se pencher sur son cas. C’est notamment le cas de Jean-Charles de Bono.

OM Mercato : Ludovic Blas pour remplacer Dimitri Payet ?

Le milieu de terrain retraité estime que l' OM devrait recruter lors du prochain mercato estival un joueur créatif pour succéder à Dimitri Payet. Il va plus loin en estimant que le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, serait la recrue idéale pour succéder au capitaine phocéen en difficulté sous les ordres d’Igor Tudor.

« On retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi, je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Football Club de Marseille. Reste à savoir si les dirigeants de l’ OM l’entendre de cette oreille, cela semble peu probable. Pour l’heure, la direction marseillaise étudierait d’autres dossiers en vue du prochain exercice.