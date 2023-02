FC Nantes : Ludovic Blas blessé avant la Juve ? La réponse tombe

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 17:24

Laissé sur le banc lors de la défaite du FC Nantes à Lens dimanche, un cadre du FCN inquiète grandement ses supporters avant le choc face à la Juve.

Le FC Nantes a vécu une après-midi difficile dimanche sur la pelouse de Bollaert. Opposés à un RC Lens qui restait sur 4 matches sans victoires en championnat, les hommes d'Antoine Kombouaré ont été surclassés par l'équipe de Franck Haise. Pour cette rencontre, l'entraîneur du FC Nantes avait pris la décision de faire tourner son effectif en vue du match de jeudi face à la Juve, et de nombreux cadres ont été préservés.

C'était notamment le cas de Nicolas Pallois, qui est resté à Nantes, ou encore Fabien Centonze, qui lui était sur le banc, mais n'est pas rentré en cours de match. Après un début de rencontre assez poussif, les Sang et Or ont pris l'ascendant en l'espace de deux minutes avec d'abord Deiver Machado, auteur d'un but magique à la 32e minute, avant qu'Adrien Thomasson ne vienne doubler la mise à la 36e.

Malgré cela, le FC Nantes n'abdiquera pas et reviendra dans la partie juste avant la pause grâce à une magnifique réalisation de Florent Mollet. Néanmoins, la seconde période sera trop difficile pour les Canaris, qui encaisseront un dernier but à 15 minutes de la fin par l'intermédiaire du malheureux Charles Traoré, auteur d'un CSC. Si cette défaite ne fait évidemment pas les affaires du FCN, les supporters ont déjà le match de jeudi dans la tête, et se sont relativement inquiétés de ne pas voir un cadre nantais prendre part au match face à Lens.

FC Nantes : Antoine Kombouaré rassure pour Ludovic Blas

La présence de Ludovic Blas sur le banc des remplacants du FC Nantes à Bollaert a suscité beaucoup d'inquiétude chez les Nantais, à quelques jours du match retour face à la Juventus. À l'issue du match perdu par le FC Nantes, Antoine Kombouaré a tenu à rassurer les supporters à propos de son milieu offensif.

"Blas n’a pas de souci physique. Il vient de jouer trois matches et est parti pour enchaîner. Donc pas le choix." Un discours qui devrait donc faire plaisir aux supporters du FCN qui attendent désormais qu'une seule chose : le match retour face à la Vieille Dame jeudi prochain.