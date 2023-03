Publié par ALEXIS le 08 mars 2023 à 13:49

Blessé lors du match ASSE-Dijon (2-0) et opéré du genou, Gaëtan Charbonnier prépare son retour à la compétition. Il a entamé sa longue rééducation.

L’attaquant de l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier, ne rejouera plus cette saison, car il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, le 11 février dernier. Opéré avec succès dix jours plus tard, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne avait donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, tout en se montrant impatient de revenir.

« Opération terminée, tout s'est bien passé. Merci à l’ ASSE pour la victoire et la dédicace (face à Nîmes, ndlr) et pour vos messages. C’est le début d’un long chemin, mais je reviendrais », avait-il posté.

Recruté comme joker à la mi-décembre 2022, Gaëtan Charbonnier est victime d’un gros coup du sort. Il avait pourtant réussi ses débuts sous le maillot des Verts. En 7 matchs disputés en Ligue 2, il avait inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Grâce à son but égalisateur contre le SM Caen, dans le temps additionnel (1-1, 90e+2), l’ ASSE avait arraché un précieux point inespéré. Le joueur recruté à l’AJ Auxerre avait aussi permis aux Stéphanois de glaner 3 points contre Niort, en inscrivant le but de la victoire, vers la fin du match (0-1, 86e).

ASSE : Gaëtan Charbonnier entame sa longue rééducation à Saint-Etienne

Sa saison étant déjà terminée, Gaëtan Charbonnier se concentre maintenant sur l’exercice prochain. Pour revenir le plus rapidement possible, il a entamé sa rééducation, deux semaines après l’intervention chirurgicale sur son genou. La recrue hivernale de l’ ASSE était présente au centre d’entraînement, mardi, pour débuter sa rééducation qui devrait durer plusieurs mois.

Le joueur de 34 ans prépare déjà son retour à la compétition, mais rien n’indique qu’il reprendra avec l’équipe de Laurent Batlles la saison prochaine. Tout simplement parce que le contrat de Gaëtan Charbonnier prend fin en juin 2023.