Publié par Timothée Jean le 08 mars 2023 à 17:49

L’hypothèse d’une future vente de l’ OM ne date pas d'hier. Et elle semble se concrétiser de plus en plus avec l’arrivée d’un potentiel acheteur.

Les rumeurs autour d’une possible vente de l’Olympique de Marseille court depuis plusieurs années. Ce long feuilleton a débuté à l’été 2020, lorsque le duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal a affiché clairement ses intentions de reprendre les commandes de l’ OM, sans succès. Le propriétaire de l’ OM, Frank McCourt, a toujours assuré que son club n’était pas à vendre.

Le milliardaire américain et le président du club phocéen, Pablo Longoria, sont régulièrement sortis du bois pour démentir ces informations. Cela n’empêche pas pour autant les rumeurs autour de la vente de l’ OM de se multiplier. Alors qu’il était question de voir le club phocéen passer sous pavillon saoudien, un nouvel acquéreur potentiel est évoqué. Et il n’a aucun lien direct avec l’Arabie saoudite.

Après Mohamed Ajroudi et le prince saoudien Al-Walid ben Talal, c'est au tour du Franco-libanais, Rodolphe Saadé, d’être annoncé comme le futur propriétaire de l' OM. Il faut dire que l’homme d’affaires de 52 ans a déjà un pied à l’Olympique de Marseille. Il est le patron de CMA CGM, qui deviendra le sponsor maillot de l’OM la saison prochaine en remplacement de Cazoo.

Vente OM : Rodolphe Saadé intéressé par un rachat de l'Olympique de Marseille

Ce partenariat entre la compagnie maritime et l’ OM a déjà été officialisé en novembre dernier. Et depuis cette annonce, certains assurent que l’influence de la CMA CGM à l’Olympique de Marseille devrait dépasser ce seul partenariat. Dans une longue interview accordée à Libération, l’ancien PDG d’Orange, Stéphane Richard, présentait déjà Rodolphe Saadé comme le possible remplaçant de Frank McCourt aux commandes de l’OM. Et il n’est pas le seul à partager ce point de vue.

Sur le plateau de BFM Business, alors que l’émission ne traitait absolument pas de football, le journaliste spécialisé dans l’économie Emmanuel Lechypre a fait une annonce fracassante, assurant que le patron du CMA CGM devrait finir par prendre les commandes du club phocéen. « Ils vont bientôt racheter l’ OM, ce n’est qu’un début », a-t-il assuré.

Des propos qui relancent sans doute les rumeurs autour de la future vente de l’ OM, même si Frank McCourt maintient jusqu’ici sa position initiale. Le milliardaire n’a pas l’intention de céder son club à condition bien sûr de recevoir une offre stratosphérique, ce qui freine pour le moment les potentiels candidats à la vente OM.