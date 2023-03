Publié par ALEXIS le 09 mars 2023 à 08:41

Jordan Adéoti de Laval a évoqué le redressement spectaculaire de la situation de l’ ASSE, dans l’émission Ligue 2 le débrief sur RMC.

L’ ASSE a affronté Laval lors de la 18e journée de Ligue 2, le 10 janvier dernier. Et les Verts l’ont emporté grâce au but de Mathieu Cafaro (1-0). Les deux équipes s’affronteront de nouveau à l’occasion du match retour prévu le 12 mai pour la 35e journée de L2.

À deux mois de cette rencontre, l’AS Saint-Étienne (13e) et le Stade Lavallois (15e) sont au coude à coude dans leur mini-championnat. Ayant le même nombre de points (31 chacun) après 26 journées, les Verts de l'AS Saint-Étienne et les Tangos sont en effet des concurrents directs, dans la lutte pour le maintien en Ligue 2.

Invité sur la radio à se prononcer sur la remontée de l’ ASSE au classement, Jordan Adéoti a reconnu que la situation des Verts a bien évolué positivement. Il estime même que l’équipe stéphanoise ne sera plus menacée de relégation à leur confrontation. « J’ai l'impression que ce ne sera plus un concurrent direct dans la course au maintien s’ils continuent comme ça, mais pour l'instant c'est encore un concurrent direct, qui a 31 points comme nous », a-t-il confié.

ASSE : Jordan Adéoti jalouse le mercato de Saint-Étienne

Pour rappel, l’ ASSE a raté son début de saison et était la lanterne rouge du championnat fin décembre 2022. Mais Laurent Batlles a redressé la barre progressivement grâce à l’apport de ses recrues hivernales, et aussi de son buteur Jean-Philippe Krasso, auteur de 13 buts et 7 passes décisives, en 23 matchs cette saison.

Jordan Adéoti souligne justement la solidité des Verts, qui se sont bien renforcés pendant le mercato d’hiver. « Ils ont pris des joueurs très fiables cet hiver. Je pense que cela rejaillit sur le reste de l'équipe qui est aussi montée d'un cran », a fait remarquer le milieu défensif de Laval, par ailleurs ami de Dennis Appiah, l'un des 7 renforts de l' ASSE cet hiver.