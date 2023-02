ASSE : Les mots forts de Dennis Appiah pour la suite de la saison

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 13:09

Malgré la victoire contre le Dijon FCO (2-0), le défenseur de l'ASSE Dennis Appiah se veut prudent pour la suite de la saison.

L'AS Saint-Étienne peut enfin respirer. Après un succès étincelant contre le Dijon FCO (2-0), les Verts se sont offerts le droit de quitter la zone rouge à l'issue de la 23ème journée de Ligue 2. À l'issue du match, ce n'était pas encore certain mais les résultats du samedi soir ont confirmé cette tendance. Grâce aux buts de Jean-Philippe Krasso et Benjamin Bouchouari, Saint-Étienne est désormais 16ème et premier non-relégable.

Un petit évènement quand on sait que les Verts n'avaient encore jamais quitté la zone rouge cette saison. C'est le résultat d'une série positive qui dure depuis maintenant 6 matchs. En effet, l'ASSE a pris 12 points sur 18 possibles dans cette période. Soit autant que sur les... 17 premières journées de championnat ! Autrement dit, la dynamique stéphanoise a radicalement changé après le mercato hivernal. L'arrivée de Gaëtan Charbonnier (3 buts et une passe décisive) a notamment contribué à ce regain de forme. Malheureusement, l'ancien auxerrois a été touché à un genou contre Dijon et pourrait être indisponible pour une longue durée.

Dennis Appiah après ASSE-DFCO : « Il faut jouer comme une équipe qui joue sa survie »

Titulaire face au DFCO, le latéral droit français Dennis Appiah a été satisfait de la prestation des siens : « C'est positif parce que c'était un concurrent direct et on passe devant eux. En plus, on a fait un bon match. On a fait une belle première mi-temps et une seconde maîtrisée même si je pense qu'on aurait pu faire mieux. Le point positif c'est qu'on a marqué deux buts et qu'on n'en a pas encaissé. On a retrouvé de la solidité » a-t-il souligné face à la presse.

Pour autant, l'ancien nantais ne veut pas crier victoire trop vite pour son club. Il est conscient qu'il reste encore de nombreux matchs à disputer, et qu'il faudra donc se battre jusqu'au bout pour se sauver d'une relégation : « Il faut continuer à avoir cette rigueur, cette discipline, ne pas se croire plus beaux que les autres. On est encore dans une situation compliquée donc il faut jouer comme une équipe qui joue sa survie. Si on ne montre pas qu'on est présent dans les duels, on va se faire marcher dessus » a-t-il ajouté. Le prochain match risque d'être un véritable tournant dans la saison des Verts : l'ASSE se déplacera à Nîmes, premier relégable avec un point derrière.