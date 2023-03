Publié par Timothée Jean le 09 mars 2023 à 09:11

Flamboyant il y a quelques mois, Mattéo Guendouzi traverse une période moins faste à l’ OM au point de susciter des interrogations sur son avenir.

Après deux défaites consécutives face au PSG et contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille a enfin relevé la tête. L’ OM a réalisé une belle opération dimanche en allant s’imposer sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le club conforte sa place de dauphin du PSG et se relance dans la course à l’Europe.

Pour autant, les Phocéens sont très loin d’être guéris. Certains pions essentiels du dispositif mis en place par Igor Tudor semblent tirer la langue. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi qui accuse le coup ces dernières semaines. Lors de la victoire face au Stade Rennais, le milieu de terrain tricolore paraissait perdu tactiquement et a rarement été influent dans le jeu phocéen. Il a été remplacé dès la première période de la rencontre.

Ce coup de mou pourrait bien précipiter son départ de l’ OM lors du prochain mercato. Ce cas de figure est fort probable parce que Mattéo Guendouzi conserve toujours une belle côte sur le marché des transferts. Aston Villa et d'autres clubs européens avaient tenté de le recruter durant le dernier mercato hivernal.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi se rapproche de la porte de sortie ?

Ancien milieu de terrain de l’ OM, Jean-Charles De Bono a expliqué qu’il ne serait pas étonné de voir l’ancien joueur d’Arsenal quitter le navire phocéen. Le joueur éprouve à présent des difficultés à s’adapter à son repositionnement et aux consignes de son entraîneur Igor Tudor.

Jean-Charles de Bono est même convaincu que Mattéo Guendouzi encaisse difficilement son nouveau statut à l’ OM. L’idéal pour lui serait alors de changer de club l’été prochain. « Un gars qui a fait la Coupe du monde, qui fait partie de l’effectif, qui se fait éliminer en finale, qui se retrouve remplaçant de l’Olympique de Marseille et qui sort au bout de 45 minutes, ça fait cogiter et ça énerve le joueur. On connait le caractère de Guendouzi, c’est un joueur qui a besoin de grinta, de se défouler sur un terrain et ça il ne l’accepte pas (…) Peut-être qu’ailleurs, ce serait mieux », a indiqué le consultant sur Football Club de Marseille, persuadé que le vice-champion du monde se dirige vers une triste fin à l’ OM.