Publié par Enzo Vidy le 09 mars 2023 à 12:08

Sélectionné avec le Congo pour affronter la Mauritanie fin mars, Chancel Mbemba pourrait rater le match de l' OM face au MHSC.

C'est une grande nouvelle qui est tombée pour Chancel Mbemba mercredi. Homme providentiel de l' OM depuis le début de saison, le défenseur congolais a été appelé pour disputer les deux matchs du Congo face à la Mauritanie, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Ces deux rencontres se joueront les 24 et 29 mars prochain, et seront évidemment très importantes pour la sélection congolaise. Arrivé libre l'été dernier en provenance de Porto, Chancel Mbemba est devenu le patron de la défense de l' OM, à tel point que l'équipe d'Igor Tudor ne fonctionne pas de la même façon lorsqu'il est absent, et le dernier Classico face au PSG perdu 3-0 par les Marseillais le 26 février dernier en est le parfait exemple.

Sa convocation pour les deux matchs du Congo est donc une juste récompense pour le magnifique travail accompli depuis le début de la saison, mais cela ne pourrait pas vraiment faire les affaires de l' OM.

OM : Chancel Mbemba pourrait être trop juste pour affronter le MHSC

C'est une possibilité qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières heures à Marseille. Convoqué avec le Congo pour les deux rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Mauritanie, Chancel Mbemba ne pourrait pas être prêt à temps pour la rencontre de l' OM face au Montpellier HSC.

En effet, les deux matchs de sélection se joueront les 24 et 29 mars pour le défenseur marseillais, tandis que la rencontre face au MHSC a été programmée au vendredi 31 mars, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Une mauvaise nouvelle qui se profile pour l' OM, qui risque donc de devoir affronter une équipe du Montpellier HSC, sans Chancel Mbemba.