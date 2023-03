Publié par Timothée Jean le 09 mars 2023 à 19:44

Alors que l’ OM rejette l’idée de conserver Nuno Tavares, les dirigeants d’Arsenal ont déjà tranché pour l’avenir de leur jeune défenseur.

Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, Nuno Tavares a réalisé une partie de saison remarquable à l’Olympique de Marseille. Deuxième meilleur buteur de l’ OM avec 6 réalisations en 30 apparitions, l’international portugais s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. La suite de la saison est tout de même moins flamboyante pour le latéral gauche.

Titulaire indiscutable dans le système de jeu mis en place par l’entraîneur Igor Tudor, Nuno Tavares a alterné le bon et le moins bon lors des dernières sorties de l’ OM. Ses prestations mitigées face au PSG et Annecy ne sont pas passées inaperçues. Elles confirment surtout sa réputation de joueur irrégulier. Son attitude et son investissement à géométrie variable commenceraient même à agacer les dirigeants de l’ OM.

OM Mercato : Arsenal s’oppose à un nouveau prêt pour Nuno Tavares

La Provence assure en effet que la direction de l’Olympique de Marseille n’apprécie guère le manque de régularité de Nuno Tavares et n’aurait plus vraiment l’intention de le conserver à l’issue de la saison. Son prêt à l’ OM ne comportant aucune option d’achat, le défenseur portugais devrait logiquement retourner à Arsenal en juillet prochain. Les dirigeants des Gunners auraient, eux aussi, arrêté une décision radicale pour leur jeune joueur.

À l'instar de l' OM, Arsenal a aussi de gros doutes sur Nuno Tavares qui peut enchainer de belles prestations avant de retomber dans ses travers défensifs. C’est pourquoi les Gunners ne seraient pas totalement opposés à le céder lors du prochain mercato estival afin de toucher un joli chèque sur son transfert.

En revanche, toujours selon la source, les dirigeants britanniques ferment complètement la porte à un nouveau prêt de leur jeune joueur. Il faudra donc du cash pour s’offrir les services de Nuno Tavares. Les éventuels clubs intéressés sont déjà prévenus.