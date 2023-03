Stade Rennais-OM : Igor Tudor sort du lourd pour oublier Annecy

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 22:04

Après son élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Annecy, l’ OM veut rebondir en Ligue 1 face au Stade Rennais. Découvrez les compos probables deux équipes.

Battu par le Paris Saint-Germain dimanche passé (3-0) et éliminé de la Coupe de France par Annecy, mercredi soir, l’Olympique de Marseille va devoir rapidement réagir demain soir au Roazhon Park face au Stade Rennais, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Surtout que le club breton (4e) est un candidat sérieux pour le podium en fin de saison. « On n’a pas le temps de pleurer. Mais on a le droit d’être énervés et de transformer cette colère et cette tristesse en rage à mettre sur le terrain dimanche », a d’ailleurs résumé Igor Tudor, vendredi, en conférence de presse.

Pour cette rencontre, l’entraîneur marseillais a donc décidé d’aligner la meilleure équipe possible. Mais il devra continuer à se passer d’Amine Harit, tandis qu'un doute entoure la participation de Samuel Gigot et Jordan Veretout, qui s’est blessé à la cheville contre Annecy. Malgré tout, le technicien croate devrait pouvoir compter sur une équipe compétitive avec le retour d’Azzedine Ounahi en attaque aux côtés d’Alexis Sanchez et Vitinha.

Du côté de Rennes, Bruno Genesio n'a pas l'assurance de compter sur Hamari Traoré et Flavien Tait, tous deux blessés au mollet et à la cheville. Sans compter Martin Terrier, forfait pour le reste de la saison.

Les compositions probables de Stade Rennais-OM

L’équipe possible de Rennes : Mandanda – Spence, Omari, Theate, Truffert – Majer, Bourigeaud, Santamaria – Salah, Kalimuendo, Doku.

Le onze probable de Marseille : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Tavares, Guendouzi, Veretout, Clauss – Vitinha, Ounahi, Sanchez.