Publié par ALEXIS le 10 mars 2023 à 00:25

Pour affronter l’ ASSE, samedi, Amiens SC n’est pas au grand complet. Le club picard compte des absents, comme son adversaire de la 27e journée de Ligue 2.

L’ ASSE compte trois joueurs absents contre Amiens SC, samedi (19h) à Geoffroy-Guichard. Ce sont : Gaëtan Charbonnier (opéré et en rééducation), Aïmen Moueffek (cuisse) et Boubacar Fall (genou). Deux titulaires de l’équipe de Saint-Etienne : Anthony Briançon (capitaine) et Dennis Appiah (recrue hivernale) sont quant à eux incertains pour affronter les Amiénois. Laurent Batlles espère récupérer le défenseur central et l’arrière latéral droit, d’ici samedi.

Il y a également des forfaits dans le camp d’Amiens SC. À deux jours du déplacement sur le terrain de l' ASSE, l’équipe de Philippe Hinschberger (63 ans) a trois joueurs absents : Janis Antiste (attaquant de 21 ans) et Matthéo Xantippe. « À 48 heures du match, ASC sera encore privé d'Antiste, Xantippe », a confirmé le club. Le Courrier Picard ajoute Kassoum Ouattara (arrières gauche) parmi les absents.

ASSE-Amiens : Jérémy Gélin et Gaël Kakuta incertains à Saint-Etienne

Absent depuis fin janvier pour raison de blessure, Jérémy Gélin (défenseur central) est incertain, tout comme le meneur de jeu Gaël Kakuta (31 ans). En revanche, l’adversaire de l’ ASSE récupère Mathis Lachuer (22 ans). Touché au ménisque depuis novembre 2022, il devrait être dans le groupe de Philippe Hinschberger, après 4 mois d’absence. Pour mieux préparer son retour en Ligue 2, le milieu défensif de 31 ans a joué 90 minutes avec la réserve à Compiègne.

Pour rappel, Amiens SC est 9e avec 36 points, loin devant l' ASSE, actuelle 13e avec 31 points. Cependant, les Verts sont dans une dynamique positive avant la réception du Sporting Club. Ils sont incaincus lors de leurs 5e derniers matchs de championnat, soit 4 victoires et un nul (1-1) contre les Girondins (3es), à Bordeaux.