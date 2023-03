Publié par Timothée Jean le 09 mars 2023 à 22:44

Prêté par l’ OM, Arkadiusz Milik va bientôt rencontrer les dirigeants de la Juventus afin de sceller son avenir. Les discussions s'accélèrent.

En quittant l’ OM pour rebondir à la Juventus, Arkadiusz Milik a vu son rêve d’enfance s’accomplir. « J'ai toujours rêvé de jouer dans un grand club comme la Juve », avait confié l’international polonais, persuadé de se relancer dans le championnat italien. Et l’avant-centre de 29 ans n’a pas tardé pour s’imposer au sein de l’effectif turinois.

Auteur de 8 réalisations en 25 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik a convaincu ses nouveaux dirigeants qui aimeraient le conserver le plus longtemps possible. L’entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, militerait en interne afin de finaliser son transfert définitif au plus vite.

Il faut dire que l’ancien attaquant de Naples est toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille. Il a été envoyé à la Juventus sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à environ 9 millions d’euros. L’entraîneur italien pousserait donc ses dirigeants à lever cette option au plus vite, ce qui permettrait aussi à l’ OM de réaliser une belle vente avant l’ouverture du prochain mercato.

OM Mercato : La signature d'Arkadiusz Milik déjà planifiée à la Juventus

De son côté, Arkadiusz Milik ne semble pas enclin à revenir en France, à l’ OM. L’attaquant polonais a affiché à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre son aventure à la Juventus, même si le club italien ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Après avoir écopé d’un retrait de 15 points en raison de fraudes comptables, la Juve occupe actuellement la 7e place de Série A à 7 unités d’une place qualificative pour l’Europe.

Pour gagner du temps de jeu, la direction des Bianconeri s’apprête ainsi à rencontrer Arkadiusz Milik dans l’optique de sceller son avenir avant l’issue de la saison. Tuttosport assure que le Polonais a rendez-vous avec ses dirigeants dans les prochains jours pour discuter de la suite de sa carrière.

L’attaquant prêté par l’ OM devrait vraisemblablement poursuivre son aventure dans les rangs de la Juventus la saison prochaine. Le média transalpin ajoute que la direction turinoise lui prépare déjà un nouveau contrat, dont les détails n’ont pas encore fuité.