Publié par JEAN-LUC D le 09 mars 2023 à 22:14

Annoncé tout proche de signer un nouveau contrat avec le PSG, Marquinhos pourrait voir son avenir totalement bouleversé après le nouvel échec en Ligue des Champions.

Il y a quelques semaines, RMC Sport a confirmé les informations du quotidien L’Équipe concernant l’avenir de Marquinhos. Arrivé incognito à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, le défenseur central de 28 ans serait proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui court jusqu’en juin 2024, de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Capitaine des Rouge et Bleu depuis le départ de son compatriote Thiago Silva en juillet 2020, l’international brésilien devrait donc s’installer sur le long terme dans la capitale française. D’ailleurs, le principal concerné n’a jamais caché son amour pour le Paris SG et sa volonté de terminer possiblement sa carrière chez le Champion de Ligue 1.

« Ma prolongation ? J’espère bien, ça avance très bien, je suis content, on va voir. Je reçois beaucoup de messages des supporters parisiens, ça fait plaisir, je me sens comme à la maison, j’espère continuer », confiait Marquinhos en janvier dernier. Toutefois, les choses pourraient bien changer dans ce dossier après la nouvelle désillusion européenne du Paris SG.

PSG Mercato : Daniel Riolo milite pour le départ de Marquinhos

Analysant la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (2-0), mercredi soir, à l’Allianz Arena, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots pour dire ses quatre vérités à certains joueurs de Christophe Galtier. Concernant Marquinhos, le journaliste sportif assure que le compatriote de Neymar est fini pour le football.

« C’est un PSG sans âme dans lequel il faut faire un énorme ménage. Dans le sport on s’en fout des défaites. Il n’y a qu’une seule équipe qui va gagner la Ligue des champions et tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Le problème c’est comment tu perds. On débriefe plus qu’un match, on débriefe un club qui est devenu la honte de l’Europe (…) Marquinhos, il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C’est terminé, il n’en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot », a déclaré Riolo sur les antennes du média francilien. Reste maintenant à savoir si ces commentaires mettront en péril l’avenir de l’enfant de Sao Paulo à Paris.