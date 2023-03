Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 18:19

En conférence de presse, Laurent Blanc a passé un coup de gueule à propos de la demi-finale de Coupe de France entre l' OL et le FC Nantes.

À deux jours du déplacement qui attend l' OL à Lille vendredi soir, Laurent Blanc était présent devant la presse ce mercredi pour faire un point sur l'état de son groupe. Le coach lyonnais en a profité pour annoncer le retour d'Alexandre Lacazette qui devrait être disponible pour la rencontre face au LOSC vendredi, tout comme Thiago Mendes. En revanche, Anthony Lopes ne devrait pas être de la partie.

"On a récupéré Thiago et Alexandre. Houssem est de mieux en mieux. Jeffinho n’est pas apte. Anthony n’a pas récupéré de sa fracture au doigt et devrait être indisponible." En ce qui concerne Malo Gusto, aucune date de retour n'a été donnée pas l'entraîneur de l' OL. Après avoir évoqué la rencontre à Lille, Laurent Blanc s'est exprimé sur le calendrier qui attend son équipe dans les prochaines semaines, et en a profité pour exprimer son mécontement sur la programmation d'un match décisif dans la saison de l' OL.

OL : La programmation du match à Nantes ne plaît pas à Laurent Blanc

Le 5 avril prochain à la Beaujoire, l' OL jouera sa qualification en finale de la Coupe de France face au FC Nantes. Un match très important dans la saison lyonnaise, mais qui n'est pas très bien programmmé selon les dires de Laurent Blanc en conférence de presse ce mercredi.

"Il y a trois matchs de Ligue 1 et après, il y a le match de Coupe qui est au milieu de deux gros matchs contre le PSG et Rennes. C’est très mal placé parce qu’on joue le dimanche et qu’on joue le mercredi alors qu’Annecy et Toulouse auront joué samedi en championnat et joueront le jeudi. Des fois, il y a des choses qui sont incompréhensibles." Un message clair de la part du technicien lyonnais, qui n'est pas le seul entraîneur à se plaindre du calendrier dantesque pour les joueurs cette saison.