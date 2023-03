Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 18:23

Le RC Lens n’est plus sur le podium, mais reste en course pour l’Europe. Se prononçant sur la fin de saison de son équipe, Haise a lâché une réponse cash.

Grâce à son début de saison canon, le RC Lens est resté longtemps sur le podium de la Ligue 1. Le club nordiste s’est offert de grosses pointures du championnat pendant la manche aller : l’AS Monaco dans la Principauté (1-4), l’ OL (1-0), l’OM au Vélodrome (0-1) et le PSG (3-1).

Cependant, le RCL est moins flamboyant dans la manche retour, et s'est fait éjecter du podium par les Monégasques. Les Sang et Or ont quitté le trio de tête du championnat à l'issue de la 23e journée, après leur défaite à Lyon (2-1).

Accroché par Montpellier HSC et le LOSC (1-1), lors des deux derniers matchs en Ligue 1, le RC Lens affronte Clermont Foot, ce dimanche (13h). L’équipe nordiste va tenter de renouer avec la victoire sur le terrain du club auvergnat.

Ayant le même nombre de points (51) que l’AS Monaco, les Lensois pourraient profiter d’un faux pas du club de la Principauté face à Reims pour retrouver le podium, en cas de victoire.

RC Lens : Franck Haise, « je ne me vois toujours pas établir un bilan... »

Mais Franck Haise ne veut pas s’enflammer, bien que son équipe a toujours la possibilité de finir à l’une des 5 places qualificatives pour la coupe d’Europe. Interrogé sur l’objectif du RC Lens pour la fin de saison, il a encore botté en touche.

« On me demandait un bilan avant la coupe du monde, je ne pouvais pas le faire parce que nous n’étions qu’à la 15e journée. Aujourd’hui, il nous reste 12 journées. Et je ne me vois toujours pas établir un bilan ou me projeter dans un futur qui serait bon ou pas bon », a-t-il répondu, dans un premier temps.

« On va donner notre maximum, j’espère qu’on fera mieux que les années précédentes, en espérant que les autres ne seront pas plus forts […]. Je ne fais pas de plans sur la comète », a glissé l’entraineur du RC Lens pour finir.