Publié par Dylan le 11 mars 2023 à 18:53

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OGC Nice Didier Digard a évoqué les ambitions azuréennes avant d'affronter le FC Nantes.

Mais jusqu'où va s'arrêter cet OGC Nice version Didier Digard ? Depuis la reprise en main du club par l'ancien milieu de terrain, tout semble sourire aux Aiglons. Cela fait désormais 10 matchs qu'ils n'ont plus perdu, en comptant la victoire face au Sheriff Tiraspol (1-0) jeudi. Un succès d'ailleurs très important pour une qualification en quarts de finale de Ligue Europa Conférence.

Le match retour se jouera à l'Allianz Riviera jeudi prochain, et c'est toute la France qui devrait être derrière le club azuréen. Celui-ci n'est autre que le dernier représentant tricolore dans les compétitions européennes, après les éliminations progressives de l'OM, du FC Nantes, de l'AS Monaco, du Stade Rennais puis du PSG. Les hommes de Didier Digard voudront sans doute sauver l'honneur du pays en allant le plus loin possible en C4.

Didier Digard sur l'OGC Nice : « On veut être ambitieux, mais pas rêveurs »

Avant de penser à la confrontation retour contre le Sheriff Tiraspol, l'OGC Nice doit se reconcentrer sur la Ligue 1. Le club azuréen doit affronter le FC Nantes à la Beaujoire, pour le compte de la 27ème journée. Là-aussi, l'enjeu est important : septième du classement, le Gym ne pointe qu'à 4 longueurs du Stade Rennais (5ème). Un succès lui permettrait donc de mettre la pression sur son adversaire, mais aussi de revenir provisoirement à un point du top 5.

Interrogé en conférence de presse d'avant-match, Didier Digard s'est confié sur les ambitions niçoises. Si l'Europe reste l'objectif, l'entraîneur de 36 ans a préféré calmer les ardeurs de ses supporters : « Dans la vie, se fixer un objectif, c'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus compliqué, c'est de l'atteindre et de trouver les paliers pour pouvoir y avoir accès. Ce qui nous garantit le plus de certitudes et de pouvoir engranger un bon nombre de points, c'est le contenu et l'état d'esprit » a-t-il d'abord expliqué.

Une bonne performance globale de ses joueurs contre Nantes reste donc la priorité du côté du Gym. D'autant que les Aiglons ont été accrochés à domicile par l'AJ Auxerre (17ème) lors de la dernière journée. Un avertissement qui devra être pris au sérieux par le groupe azuréen. « On est vraiment focalisés là-dessus (le contenu). Si l'objectif arrive en prime, ce ne sera que du bonheur. On veut être ambitieux, mais pas rêveurs. Ambitieux, pas rêveurs » a-t-il nuancé. De leur côté, les Canaris peuvent prendre provisoirement 9 points d'avance sur la zone rouge en cas de succès face à Nice.