Publié par Thomas G. le 10 mars 2023 à 12:40

Après la victoire de l'OGC Nice face à Sheriff Tiraspol, le capitaine Dante et l'entraîneur Didier Digard ont évoqué le match du Gym.

Au terme d’un match difficile en Moldavie, les Aiglons ont réussi à décrocher un résultat important. L'OGC Nice s’est imposé 1-0 face au Sheriff Tiraspol grâce au premier but chez les pros d’Ayoub Amraoui. Ce succès permet au Gym de prendre une option sur une éventuelle qualification en quart de finale. Après la rencontre, Didier Digard s’est exprimé sur la performance de ses joueurs.

« C’est encore long. Ils ont montré qu’ils avaient le mental pour retourner les situations. Mais nous aussi on a montré qu’on avait un état d’esprit et que si on voulait quelque chose on n'allait rien lâcher. Donc s’ils veulent quelque chose, il faut qu’ils viennent le chercher, nous on ne leur donnera pas. Il ne faut surtout pas penser que c’est terminé. On va tout faire pour maintenir ce résultat et essayer de l’alourdir. On veut absolument gagner. »

À une semaine du match retour, l'OGC Nice a l’avantage, mais Didier Digard ne veut pas s’enflammer. Toujours invaincu depuis son arrivée sur le banc niçois, l’entraîneur des Aiglons se méfie du sursaut d’orgueil du Sheriff Tiraspol. La saison dernière, le club moldave avait réussi l’exploit de battre le Real Madrid au Santiago Bernabeu.

OGC Nice : Dante est également satisfait du résultat

Le capitaine de l'OGC Nice, Dante, a également réagi après la victoire des Aiglons. Suspendu pour le match retour, le défenseur de 39 ans a évoqué la difficulté des matchs de Coupe d’Europe. « La Coupe d’Europe, c’est ça, ce sont des batailles sans fin. Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons répondu présent. C’est ça le plus important. Même si le match était difficile, même si nous avons produit peu de jeu, je pense qu’au niveau de l’agressivité, de la mentalité, de l’état d’esprit, nous étions là. C’est ça qu’il faut retenir. »

Avant de retrouver le Sheriff Tiraspol jeudi prochain à l’Allianz Riviera, l'OGC Nice affronte le FC Nantes ce dimanche. Les Aiglons veulent reprendre leur marche en avant en Ligue 1 après leur match nul face à l’AJ Auxerre.